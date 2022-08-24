Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat: Kilosu 3 bin 500 liraya satıldı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Manisa’da 2021 yılında pandemi nedeniyle yapılamayan sezonun ilk kuru üzüm alım töreni Manisa Ticaret Borsası tarafından Kurşunluhan’da gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Nesilden nesile aktarılan üretim geleneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa’mız ile özdeş, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Manisa’mızın başlıca üretim sembollerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları arasındadır. Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 844 tondur" dedi.

Yapılan açık artırma ile borsaya getirdiği 50 kilogram kuru üzümün kilosu 3 bin 500 TL’den alınmasının mutluluğunu yaşayan Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten, “Mutluyum. Bundan daha güzel gün olmaz. İlk getirmek başarılı olmak güzel. Geçen sene pandemiden dolayı katılamadık. Bu sene dereceye girdik, birinci olduk” şeklinde konuştu.





