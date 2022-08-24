Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat: Kilosu 3 bin 500 liraya satıldı
Geçtiğimiz günlerde Manisa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 TL olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzümde ilk ürün kilosu 3 bin 500 TL gibi rekor fiyata açık artırma usulüyle alındı.
Manisa’da 2021 yılında pandemi nedeniyle yapılamayan sezonun ilk kuru üzüm alım töreni Manisa Ticaret Borsası tarafından Kurşunluhan’da gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Nesilden nesile aktarılan üretim geleneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa’mız ile özdeş, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Manisa’mızın başlıca üretim sembollerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları arasındadır. Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 844 tondur" dedi.
Yapılan açık artırma ile borsaya getirdiği 50 kilogram kuru üzümün kilosu 3 bin 500 TL’den alınmasının mutluluğunu yaşayan Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten, “Mutluyum. Bundan daha güzel gün olmaz. İlk getirmek başarılı olmak güzel. Geçen sene pandemiden dolayı katılamadık. Bu sene dereceye girdik, birinci olduk” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- 'Masamızda tek formül var'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı