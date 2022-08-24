Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat: Kilosu 3 bin 500 liraya satıldı

Geçtiğimiz günlerde Manisa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 TL olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzümde ilk ürün kilosu 3 bin 500 TL gibi rekor fiyata açık artırma usulüyle alındı.

İHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat: Kilosu 3 bin 500 liraya satıldı
Abone Ol google-news

Manisa’da 2021 yılında pandemi nedeniyle yapılamayan sezonun ilk kuru üzüm alım töreni Manisa Ticaret Borsası tarafından Kurşunluhan’da gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Nesilden nesile aktarılan üretim geleneği, tarihi kökleri ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa’mız ile özdeş, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Manisa’mızın başlıca üretim sembollerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizin de en önemli tarıma dayalı milli gelir kaynakları arasındadır. Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 302 bin 844 tondur" dedi.

Yapılan açık artırma ile borsaya getirdiği 50 kilogram kuru üzümün kilosu 3 bin 500 TL’den alınmasının mutluluğunu yaşayan Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinden üretici Vahit Gülten, “Mutluyum. Bundan daha güzel gün olmaz. İlk getirmek başarılı olmak güzel. Geçen sene pandemiden dolayı katılamadık. Bu sene dereceye girdik, birinci olduk” şeklinde konuştu.



Manisa Kuru üzüm Manisa Ticaret Borsası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler