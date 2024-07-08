Özgür Özel, Fransa’daki Sol İttifak’ın seçim zaferini kutladı: İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:30

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:34

Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından kutladı. Özel’in açıklaması şöyle:

“Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.”

Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 7, 2024

FRANSA VATANDAŞI TÜRKLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Özel Sosyalist Enternasyonel'de yapmış olduğu konuşmada Fransa vatandaşı Türklere seslenerek şu ifadelere yer vermişti:

''Yolumuz zor mücadelemiz çetin ve yapmamız gereken çok iş var. Bizim sosyal demokratlar olarak bu çetin yolda mücadeleye ara vermek ve dinlenmek gibi bir lüksümüz yoktur ve olmayacakrtır. Ben şahsen ve partim adına Türkiye'de bu mücadeleyi başaracağıma inanıyorum. Yarın Fransa'da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Türk Fransız vatandaşı olan Türklere bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum.''