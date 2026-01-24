Özgür Özel, Gaffar Okkan'ı andı: 'Saygı ve minnetle...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 12:45:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, suikast sonucu şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı, şehadetinin 25’inci yılında andı. Özel, sosyal medya paylaşımında Okkan’ı saygı ve minnetle yad etti.

"SAYGI VE MİNNETLE..."

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygı ve minnetle anıyorum."

