Özgür Özel, Gaffar Okkan'ı andı: 'Saygı ve minnetle...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak 2001'de şehit olan Gaffar Okkan'ı andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit edilişinin 25'inci yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a rahmet diledi.

"SAYGI VE MİNNETLE..."

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygı ve minnetle anıyorum."