Özgür Özel Gaziantep'te: 'Bir daha kaybetmeye tahammülümüz yok'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Gaziantep’te yurttaşların yoğun ilgisi ve katılımıyla karşılandı.

Özel, Nizip’te gerçekleştirilen karşılama sırasında yaptığı konuşmada, “Nizip’te belediye başkanımız, milletvekilimiz, il başkanımız ve sizler konuştunuz geldiniz. Böyle bir gelenek oldu Türkiye’nin dört bir yanında. Benzin istasyonlarında miting yapıyoruz. Böyle bir karşılama için, heyecanınız için, yürekten sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün gün boyunca iş insanlarıyla, iş dünyasıyla, emekçilerle, ev hanımlarıyla, fıstık üreticisi çiftçilerimizle, esnaflarımızla ve Gaziantep’in insanlarıyla, sokaklarıyla, meydanlarıyla programımız var hep beraber” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“ASLOLAN CHP VE SEÇİLMİŞLERİN YÖNETİMİDİR”

“Kimse üzülmesin. Karşılamadan itibaren güzel sözler söyleniyor, üzüntülü sözler söyleniyor, öfkeli sözler söyleniyor. Buradan hepinize söylüyorum. Ne yapacaksak sizinle birlikte, sizin rızanızla ve asla ve asla sizi üzmeyerek, sizi yalnız bırakmayarak yapacağız. Söz veriyorum. Asıl olan, esas olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kurmuş, ülkeye sandığı, seçimi getirmiş partidir. Bu yüzden aslolan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Aslolan da Cumhuriyet Halk Partisi’ni atanmışların değil, seçilmişlerin yönetmesidir. Şimdi hiç öyle kötü sözle işimiz yok. Kim ne yaptıysa o yaptığını da biliyor, millet de kimin ne yaptığını biliyor. Çocukluktan beri bu parti için mücadele eden, alın teri akıtan, dirsek çürüten, sokak sokak bu partiyi büyütenlerle bu partiyi seçilmeden yönetmeye heves edenleri bir kefeye koymayacağız.”

“BİR ÇARE BULURUZ HEP BİRLİKTE”

“Dün birlikte kurultay salonlarında mücadele ettiğimiz, rekabet ettiğimiz ama efendim anahtar listede sizden oy isteyenlerin şimdi seçilmeden bir yere oturup oradan il yönetimleri, ilçe yönetimleri atamaya çalıştıklarını ve halkta, millette, partide meşruiyeti olmayanlara makam - mevkii vermeye çalıştıklarını biliyorum. Ama sadece size şunu söylüyorum: Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin özüyüz, biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ta kendisiyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yok, işgal tehlikeli bir noktaya gelirse, parti seçime giremeyecek tarihleri geçerse, parti baş aşağı gitmeye başlarsa ben kimseye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini, son seçimde birinci parti yaptığım partiyi ve Türkiye’nin yüzde 65’ini hep birlikte kazandığımız partiyi batırtmam, düşürtmem. Bir çare buluruz hep beraber.”

“GAZİANTEP’İN KOLUNA GİRECEĞİZ, İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ”

Bir kural var, bir kural. Tek bir kural var. O da şu, biz mağlubiyetleri geride bıraktık, bir daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Kural, ‘biz kazanan CHP’yiz. Biz, iktidara yürüyen CHP’yiz ve asla ve asla yenilenlerle ve kaybettirenlerle, kaybettirecek olanlarla birlikte değil, sizlerle birlikte kazanacak olanlarla, iktidar olacak olanlarla yürüyeceğiz. Şimdi o yüzden gideceğiz bakalım fıstık üreticisi bizden ne bekliyor, gideceğiz bakalım sanayici ne bekliyor, emekçi ne bekliyor, ev hanımı ne bekliyor bizden? Gideceğiz bakalım, gençler bizden ne bekliyor? Gaziantep’te yürüyeceğiz, Gaziantep’te onlara yolumuzu, yönümüzü soracağız, kolumuzu vereceğiz, Gaziantep’in koluna gireceğiz, iktidara yürüyeceğiz. Onun için kimse moralini bozmasın, bu heyecanınız çok önemli. Sizin bu heyecanınızla, sizin bu enerjinizle birlikte iktidara yürümeye hazır mıyız? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar.”