Gündemar'dan seçim anketi: Kılıçdaroğlu aday olursa seçmen sandığı protesto ediyor

24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 2275 kişiyle CATI & CAWI yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye Gündemi araştırmasında, seçmenlere "Bu pazar Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına olası dört isim (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu) çıkarılarak farklı senaryolar test edildi.

KILIÇDAROĞLU SENARYOSUNDA "PROTESTO OY" REKORU

Anketin kararsızlar ve protesto oylar dağıtılmadan önceki ham verileri incelendiğinde, seçmenin olası bir Kemal Kılıçdaroğlu - Recep Tayyip Erdoğan yarışına büyük bir tepki gösterdiği görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda sandığa gitmeyeceklerin veya boş/geçersiz oy atacakların oranı fırlıyor.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki Kılıçdaroğlu senaryosu tablosu şu şekilde şekillendi:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 38,49

Protesto oy: Yüzde 38,22

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 14,17

Kararsız / Fikrim Yok: Yüzde 9,12

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında seçmenin neredeyse onda dördünün (yüzde 38,22) tepki göstererek protesto oy kullanacağını belirtmesi, muhalefet tabanındaki "adaylık" hassasiyetinin boyutunu gözler önüne serdi.

DİĞER ADAYLARDA TEPKİ OYLARI NORMAL SEVİYELERE İNİYOR

Kılıçdaroğlu senaryosunda Erdoğan'ın oy oranıyla (yüzde 38,49) başa baş bir noktaya gelen yüzde 38,22'lik rekor protesto oylar, muhalefetin diğer isimlerinin sorulduğu senaryolarda (yine kararsızlar dağıtılmadan önce) normal seviyelerine iniyor ve muhalif seçmenin sandığa gitme eğilimi artıyor:

Mansur Yavaş senaryosu: Mansur Yavaş yüzde 47,67 oy alırken, Erdoğan yüzde 33,09'da kalıyor.

Ekrem İmamoğlu senaryosu: Ekrem İmamoğlu yüzde 45,51 oy oranına ulaşırken, Erdoğan yüzde 35,91 alıyor.

Özgür Özel senaryosu: Özgür Özel yüzde 41,27, Erdoğan ise yüzde 37,00 oy alıyor.

Gündemar Araştırma'nın ortaya koyduğu bu veriler; İmamoğlu, Yavaş veya Özel'in adaylıklarında seçmenin büyük oranda favori adayının arkasında konsolide olduğunu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olduğu bir senaryoda devasa bir "sandığı boykot / protesto" tepkisiyle karşılaşılacağını gösteriyor.