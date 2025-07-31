Özgür Özel ‘hadsizlik’ demişti… AKP’li Güler'in açıklamasına DEM Parti’den yanıt!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, iktidarın "Terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonun, çalışmalarını basına kapalı olarak yapacağını söyledi.

Güler, "Bu bir ihtisas komisyonu gibi, kanun tekliflerinin görüşüldüğü bir alan değil. Komisyona mahrem bilgiler gelecek, bu nedenle basına kapalı çalışması uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN TEPK İ

Güler’in açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruma tepki gösterdi. Özel “Bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyon üyeleri toplanıp karar verecek. Abdullah Güler kim oluyor? Meclis Başkanı'nın yapmadığını Abdullah Güler yapmaya çalışıyor. Hadsizlik yapıyor” dedi.

DEM PARTİ’DEN YANIT

Gazete Pencere’nin aktardığı habere göre, DEM Parti Grup Başkanvekili ve komisyon üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP Grup Başkanvekili Güler’in sözlerini değerlendirdi.

Koçyiğit bazı konularda komisyonun kapalı çalışabileceğini ama böyle tamamen kapalı olmaması konusunda bir mutabakat olduğunu ifade etti.

Koçyiğit’in ifadeleri şöyle:

"Gizli de olan konular da olacaktır mesela MİT gelip bilgilendirme yapacaktır. Ama tamamen kapalı olacağını düşünmüyoruz. Zaten komisyonun ilk toplantısında bunları belirleriz. Abdullah bey bunu demek istemiştir.

Yani komisyon aslında çalışmalı etkili olmalı üzüm yemeli ve çözüme odaklanmalı. Basına tamamen kapalı olmayacaktır böyle bir mutabakat var aslında. Komisyon ilk toplantıda bunları değerlendirir."