İmamoğlu'na 'onay' çıkmamıştı: AKP'li başkandan Şam Valisi'ne ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam ziyaretinin iptal edildiğini duyurmuştu. AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şam Valisi ile fotoğraf paylaştı.
Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB heyetinin Şam ziyaretinin iptal edildiğini duyurmuştu. İmamoğlu, Şam Valiliğinin ziyarete önce onay verdiğini ancak 6 saat sonra randevuya ilişkin kararını değiştirdiğini bildirmişti.
İmamoğlu, "Seyahatin ve buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra Şam Valiliği yazılı olarak, ‘TBB heyetiyle görüşme, Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendi’ diyerek, randevuyu iptal etti. Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için ne yaşandı da bu iptal edildi? Kimler devreye girdi? Kimler bu konuda müdahale etti? Birileri devreye girmişse, o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden Cumhurbaşkanı seyahati sonrasına bırakılsın ki böylesi değerli bir adım?” ifadelerini kullanmıştı.
AKP'Lİ BAŞKANDAN ŞAM ZİYARETİ
AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Şam Valiliğini ziyaret ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Alemdar, Şam Valisi Mahir Mervan ile Suriye'nin genel durumu hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.
Suriye'nin başkenti Şam'dayız.— Yusuf Alemdar (@sbYusufAlemdar) January 26, 2025
Şam Başkanı Mahir MARWAN ve Şam Kırsalı Başkanı Amer AL-SHAIKH ile bir araya geldik. Suriye'nin ve Şam'ın genel durumu hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yerel yönetimler arası iyi niyet mektuplarımızı ilettik. Özgür, bağımsız ve güçlü… pic.twitter.com/UMPUXz4jIw
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