Özgür Özel ile Ümit Özdağ aynı afişte: Zafer Partisi'nden Yüzüklerin Efendisi göndermesi

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın X hsesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Yüzüklerin Efendisi serisindeki ittifaklara atıfta bulunularak mesaj verildi.

Paylaşılan afişte, Ümit Özdağ ve Özgür Özel'e yan yana yer verilerek, "Cüceler ve elfler de birbirini sevmezdi ama Sauron'a karşı birleştiler" denildi.

Paylaşıma ayrıca, "Çünkü bazı tehditler rekabetten büyüktür" notu düşüldü.

— Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları (@zpistanbulgenc) May 25, 2026

NE ANLATIYOR?

Serideki "Cüceler ve Elfler" benzetmesiyle, ideolojik olarak farklı çizgilerde bulunan veya geçmişte rekabet halinde olan Zafer Partisi ile CHP'nin durumu özetlenirken; Orta Dünya'nın en büyük kötülüğü olan "Sauron" figürü ile de mevcut iktidar veya ortak siyasi rakipler sembolize ediliyor.

Bu mesaj, muhalefet kanadında olası bir iş birliğinin veya ortak hareket etme gerekliliğinin taban nezdindeki bir yansıması olarak yorumlandı.