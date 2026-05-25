Özgür Özel ile Ümit Özdağ aynı afişte: Zafer Partisi'nden Yüzüklerin Efendisi göndermesi

25.05.2026 16:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Yüzüklerin Efendisi" temalı dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel aynı afişte yan yana kullanıldı.
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın X hsesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Yüzüklerin Efendisi serisindeki ittifaklara atıfta bulunularak mesaj verildi.

Paylaşılan afişte, Ümit Özdağ ve Özgür Özel'e yan yana yer verilerek, "Cüceler ve elfler de birbirini sevmezdi ama Sauron'a karşı birleştiler" denildi.

Paylaşıma ayrıca, "Çünkü bazı tehditler rekabetten büyüktür" notu düşüldü.

NE ANLATIYOR?

Serideki "Cüceler ve Elfler" benzetmesiyle, ideolojik olarak farklı çizgilerde bulunan veya geçmişte rekabet halinde olan Zafer Partisi ile CHP'nin durumu özetlenirken; Orta Dünya'nın en büyük kötülüğü olan "Sauron" figürü ile de mevcut iktidar veya ortak siyasi rakipler sembolize ediliyor.

Bu mesaj, muhalefet kanadında olası bir iş birliğinin veya ortak hareket etme gerekliliğinin taban nezdindeki bir yansıması olarak yorumlandı.

