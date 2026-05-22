Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan 'erken seçim' çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde Başkanlık Divanı toplantısının sona ermesinin ardından basın açıklaması yaptı. Türk siyasetinin ağır bir demokrasi ve devlet krizinden geçtiğini söyleyen Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili alınmış olan mutlak butlan kararını, demokratik siyasete karşı yapılmış bir saldırıdır olarak tanımladı.

Özdağ, "Yaşananlar seçimlerde Kuzey Kore seçimleri, Rusya seçimleri gibi formalite seçimlerin Türkiye’de de yapılmak istendiğini göstermektedir. Bu yaşananlar, iktidarın Türkiye’yi otoriter, hegemonik bir tek parti rejimine sürükleme kararı içerisinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

"CHP İÇİNDEKİ EKİPLERLE İLGİLENMİYORUZ"

"Biz Zafer Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindeki siyasi duruş, tavır ve ekiplerle ilgilenmiyoruz. Zafer Partisi’nin ilgisi, Türkiye’de devlet kültürü, hukuk devletinin muhafazası, demokratik hukuk düzeninin muhafazasıyla ilgilidir. Dün akşam da ifade ettiğimiz gibi, bugün de bundan sonra da kararlılıkla ifade edeceğimiz husus Atatürk’ün kurucu değerlerinden taviz vermeden devleti ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Özdağ, şöyle konuştu:

"Bugün yaşananlar, aynı zamanda anayasal bir organ, yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu’nun anayasal yetkilerine karşı da bir darbe girişimidir. Tabii mutlak butlan kararıyla AK Parti’nin, AKP, MHP ve DEM Partilerinden oluşan 'DAM İttifakı’na Cumhuriyet Halk Partisi’ni de ittifak unsuru olarak dahil etmeyi hedeflediğini görüyoruz. Bu yeni ittifakla amaçlanan, anayasal değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi. Öcalan ve PKK’yla müzakerelere ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiler. Bu sözde terörsüz ama aslında teröre teslim olan, terörün taleplerini kabul eden, teröristlerin taleplerini kabul eden modelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden oluşturulacak olan yeni CHP modelinin desteğiyle çıkartılması hedeflenmektedir.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Zafer Partisi’nin yetkili kurulları yaşanan süreçle ilgili hâlen toplantı hâlindedir. Bu toplantılarımız bugün öğleden sonra ve yarın devam edecektir. Bu yaşananların Türkiye’yi bir erken genel seçime götürdüğünü de gayet net bir şekilde görüyoruz. Biz parti olarak genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarımızla böyle bir genel seçime de hazırız. Bu siyasi mühendislik girişimlerini Türk halkı sakin, kızgın, öfkeli bir şekilde izliyor. Sandıkta bu siyasete yapılan müdahalelerin hesabını muhakkak soracaktır. Bugünkü iktidar da iktidara 28 Şubat sürecinde yapılan müdahalelere Türk halkının tepkisiyle gelmişti ve şimdi kendisi benzer müdahaleleri, hem de dozajını çok artırarak yapıyor. Bunu İstanbul 2019 seçimlerinde denediler, sonucu ikinci seçimde gördüler ama bundan ders almamışa benziyorlar. Evet, hadi gelin erken seçime gidelim. Bu yaptıklarınızı Türk halkına soralım. Hodri meydan.

"TEK ÇÖZÜM MİLLETE SORMAK"

Gece sabaha karşı Ankara’ya ulaştık ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına hukuka, devlet kurumuna ve demokrasiye verdiğimiz desteği ifade ettik. Bugün de aynı noktada bulunmaya devam ediyoruz. Dileğimiz, önümüzdeki sürecin hızla Türkiye’yi seçime götürmesidir. Çünkü yaşanan devlet krizi, yaşanan düşman ceza hukuku uygulamaları göstermektedir ki bu iktidar iktidarda olduğu sürece demokrasinin, hukuk devletinin, devletin taşıyıcı kurumlarının, kolonlarının tasfiyesi ve zayıflatılması devam edecektir. Tek çözüm vardır; o da millete gitmek ve millete sormaktır. Biz buna hazırız. Haydi seçime gidelim."