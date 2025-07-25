Özgür Özel'in pazar ziyaretinde dikkat çeken anlar: 'Gerisini Tayyip Bey düşünsün'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara Yenimahalle’deki Demetevler Semt Pazarı’nı ziyaret ederek burada pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özel’e; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Adnan Beker eşlik etti.

BROŞÜR DAĞITILDI

Özel pazarda gezerken CHP Ankara İl Örgütü tarafından vatandaşlara ve esnafa broşürler dağıtıldı. Broşürlerde “Asgari ücrete ara zam talebimiz 30 bin 205 TL” ifadesi yer alırken Özel’in kürsüden anlattığı çeyrek altın hesabı ve CHP’nin asgari ücret desteği önerileri sıralandı.

“BAŞKANIM BİZİ KURTAR”

Özel uğradığı ilk tezgahta “Başkanım bizi kurtar. İşler çok kötü” diyerek karşılandı. Pazarcılığın dedesinin mesleği olduğunu söyleyen Özel, “Dedem 90’lı yaşlarında pazara çıkıyordu. Bunları kendisi üretiyordu. Biz böyle satıyorduk. Benim de mavi muşambadan önlüğüm vardı” dedi.

“LİMON YÜZDE 100 ARTMIŞ AMA TÜİK’E GÖRE ENFLASYON YÜZDE 35”

Özel, limonun kilosunun 150 lira olduğunu görünce geçen sene fiyatının ne kadar olduğunu sordu. Esnaf geçen sene 50 lira olduğunu söyleyerek, "Allah’ın her günü 15 lira koyuyorlar. Önce 60 liraydı, şimdi 15 lira koya koya 150 TL’ye geldi" dedi.

Havucun fiyatının geçen yıldan bu yana yüzde 100 arttığını söyleyen Özel, “Ama TÜİK bir hesap yapıyor. Enflasyon yüzde 35. Ondan sonra da dönüyor, memura ona göre zam veriyorlar, emekliye ona göre, ona göre de değil daha da altında veriyor” dedi.

“İKTİDARIMIZDA BÜYÜK MARKETLER BİR GÜN KAPALI OLACAK”

Pazar esnafının bir asgari ücretlinin pazara gelemediğini, alışveriş yapmasının imkansız olduğunu söylemesi üzerine Özel “Birkaç sene önceye göre sattığınız mal miktarı ne durumda? Aynı mı, yarısını mı, üçte birini mi” diye sordu. Esnaf, “Üçte birini bile satmıyoruz. Marketler bayağı etkiliyor bizi. Kredi kartları olduğu sürece ufak esnaf eziliyor” dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Gelecek seçime gideceğiz ya, millete bir şey söyleyeceğiz. Bizim programda şu var: Bu büyük marketler haftada bir gün kapalı olacaklar. Çünkü hem çalışanlar tatil yapsın hiç olmazsa, bir de esnafa bir günlük bir nefes aldırsın. Diyoruz ki bu büyük marketlerin şubeleri, o semtin pazarı ne günse o gün kapalı olsun. Nasıl olur? 25 sene önce Tayyip Bey ilk geldiğinde bunun sözünü vermişti, yapmadı. Bir de küçük küçük yavrularından binlerce oluştu Türkiye’de. 100 binin üstünde."

“MISIRIN TANESİ 20 LİRA”

Mısır tezgahına uğrayan Özel esnafın şu ifadeleriyle karşılaştı:

“Alım gücü zor. Millet alamıyor. Mısırın tanesi 20 lira. Halk zorlanıyor, yani gerçekten halk zorlanıyor. 20 liraya mısır, zaruri bir ihtiyaç da değil. Almıyorlar.”

"MİLLETİN GÖZÜ GEÇİMDEN BAŞKA ŞEY GÖRMÜYOR"

Bir esnafla sohbet eden Özel, patlıcanın kilosunun geçen yıl 15 lira olduğunu, bu yıl 40 liraya çıktığını öğrendi. Özel bunun üzerine, “Bu pazarda her şey iki katına çıkmış bir sene içinde” dedi.

Esnaf ise “Milletin alım gücü düştü, millet fakirleşti. Milletin gözü artık bir şey görmüyor; geçim görüyor” karşılığını verdi.

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 90’I EVİNE BİR KİLO KİRAZ GÖTÜREMEMİŞTİR”

Bamya satılan bir tezgaha uğrayan Özel, bamyanın kilosunun 250 lira olması üzerine, “Pazarda her şey iki katı artmış, bir tek maaşlar artmamış” dedi.

Bunun üzerine esnaf şöyle konuştu:

“Sebze-meyvede şu andaki olan rezillik, hiçbir şeyde yok. Tarladaki fiyatı ayrı, yolda gelen fiyatı ayrı, pazar fiyatı ayrı, market fiyatı başka bir boyutta. Bu mal pazara gelene kadar beş tane elden geçiyor. Her şey parayla yapılıyor. 54 lira bizim arabalar mazot alıyor. Ben kendim domates satıyorum. Bizim pazarda sattığımız domates 15 lira, 12 buçuk lira. Köylünün eline 3 lira geçiyor. Bu çiftçi nasıl ekecek, nasıl dikecek, bu vatandaş neyi neyle yiyecek? Bir kilo bamya 250 lira. Bir kilo kiraz 500 lira. Genelleme konuşuyorum, Türkiye’de yüzde 90 halk, evine bir kilo kiraz götüremememiştir, mümkünatı yoktur.”

Özel bu sözler üzerine oranın yüzde 95 olduğunu belirtti. Özel ile esnafın konuşmasını dinleyen bir kadın ise şöyle konuştu:

“Ben daha bir şeftali alıp da yemedim kardeşim, ne diyorsun sen? Kayısı alıp da yemedim. Memur maaşıyla geçiniyorum.”

“BEN ÜÇ ÇOCUĞUMU NASIL OKUTACAĞIM”

Esnaf şöyle devam etti:

“Şeftali toptancı halde 80-90 lira ama insan alamıyor. Sorsam emeklidir, aldığı 14-15 bin lira. Bu insan bir de kira olursa nasıl yapacak? Kendimden pay biçiyorum. Üç çocuk var bende. Birini üniversiteye hazırlıyorum, biri ilkokula gidiyor, biri de bitirdi. Benim bu bütçeyle çocukları okutma şansım sıfır. Ben bu çocukları nasıl okutacağım?

Bunun üzerine Özel, “Patates tarlada 5 lira, burada 25. Orada 5 liraya alan yok, burada 25 liraya satan yok. Böyle acayip bir iş” dedi.

“DÜZENİN TEZ ELDEN DEĞİŞMESİ LAZIM. ERKEN SEÇİM OLMASI LAZIM”

Özel’i pazarda gören bir vatandaş ise kendisine şöyle seslendi: “Düzenin tez elden değişmesi lazım. Erken seçim olması lazım. Ben 72 yaşındayım. Ben hayatımda böyle şey görmedim. İnsanın deliresi geliyor. Pazara gelince insanın aklı şaşıyor. 23 sene sonra geldiğimiz noktaya bak. Böyle bir düzen var mı? Allah var, Allah’tan korkun.” aynı vatandaş, Özel’in “Tayyip bey gelip dolaşıyor mu buraları hiç” sorusuna ise “Nerede gelecek” diye karşılık verdi.

“10 TON DOMATES SATTIĞIMI BİLİYORUM, ŞİMDİ 100 KİLO SATIYORUM”

Kabak ve salatalık satan bir esnafı ziyaret eden Özel, “İşler nasıl” sorusunu sorunca esnaf şunları söyledi:

“İşler çok düşük. Vatandaşın alım gücü yok. Geçen seneye göre çok düşük. Sene seneyi aratıyor yani. Eskiden bir yerde 10 ton domates satılıyordu, şimdi 100 kilo. 10 ton domates sattığımı gördüm. Şimdi işler çok düşük.”

“MAHKEMENİN SUÇSUZ OLDUĞUNA KARAR VERDİKLERİ, BİZ İKTİDARA GELİNCE GÖREVE İADE OLACAK”

Özel, pazarda simit satan esnafla da sohbet etti. Simitçi Özel’e; çocuğunun polis olduğunu, FETÖ soruşturmasından beraat ettiğini ama göreve iade edilmediğini anlattı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’dan yardım isteyen esnafa Özel şunları söyledi:

“Senin dediğin şey şu: kanun hükmünde kararnameyle dünya kadar memuru, polisi attılar. Dediler ki ‘Sen FETÖ’cüsün. Bu adamlar mahkemeye gitti, mahkemede bazısı hiç mahkemesini yapmadan dedi ki ‘Kovuşturmaya gerek yok.’ Bazısı da beraat etti. Bu insanların görevine iade edilmesi lazım. Görevine iade etmiyor. ‘Bu insanlar ne yiyecek’ deyince de ‘Ağaç kabuğu yesin’ diyor, dalga geçiyorlar. Tut ki senin çocuk gitti, belediyeye girecek. ‘Alamazsın, sen de suç işlersin’ diyor. Şimdi bak, biz iktidar olunca ben FETÖ’ye karşıyım ama mahkeme bu adama, ‘Sen FETÖ’cü değilsin’ dediyse ya da ‘Yargılanmana gerek yok, göreve iade’ dediyse bunların hepsi göreve iade olacak. Suçlu olanlar değil, darbeye karışanlar değil ama seninle oğlan gibi mahkemede demiş ki ‘Senin bir şeyin yok kardeşim’ hepsi biz geldiğimizde göreve iade olacak.”

“PAZARA ÇIKAMAYANLAR DÜŞÜNSÜN”

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş Özel’i görünce şunları söyledi:

“Meyveleri, sebzeleri görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. Görmeyenler de görsün. Sizi çok seviyoruz. Her şeyinizden çok memnunuz. Hatta inşallah daha iyi yerlere gelirsiniz de şu şeyden halkı kurtarırsınız bir an önce. Bıktık yani.”

Özel ise bu sözlere karşılık şöyle konuştu:

“Ne mutlu bana. Benim milletvekillerini seviyorsunuz, belediye başkanlarını seviyorsunuz, beni seviyorsunuz. Tayyip bey düşünsün gerisini. Pazara çıkamayanlar düşünsün.”

Mısır satılan bir tezgaha giden Özel, esnafın ricası üzerine pazar önlüğü giyip fotoğraf çektirdi.

“1 KİLO MUZ İSTER DİYE İNSANLAR ÇOCUKLARINI KORKUDAN PAZARA GETİREMİYOR”

Domates tezgahını ziyaret eden Özel’e esnaf şu sözlerle dert yandı:

“Alışverişler kötü, iyi değil. Pazar dedin mi, çocukların, ailelerin geleceği bir ortamdır. Vatandaş öyle olmuş ki çocuklarını pazara getiremiyor. Çocukları 1 kilo muz ister, 1 kilo üzüm ister diye korkudan getiremiyor. Ekonomi harbiden çok kötü. Sizden başka da bir umudumuz yok Başkanım. Millet çocuğunu getiremiyor. Siz akşamüstü gelin, burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız. Biz pazarcı olarak üzülüyoruz bu duruma, çok üzülüyoruz.”

“KANUN TEKLİFLERİNİ OYLAMADAN TATİLE KAÇTILAR”

Bunun üzerine Özel, pazarda dağıtılan broşürlerin fotoblok olarak basılmış halini eline alarak esnafa gösterdi ve şöyle konuştu:

“Bu işi kurtaracak olan işi söyleyeyim: Bunları benim imzamla Meclis’e verdik. Bunları oylamadan kaçtılar, tatile gittiler. Asgari ücret 30 bin lira olsun. Şimdi 22 alıyor, ayda 8 bin lira fazla cebine girse pazara getirmez mi çocuğunu, getirir. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. Şimdi 16 bin lira alıyor. Asgari ücret 22 ama biz 30 olsun diyoruz. 16 bin lira alan emekli 30 bin lira alsa hareketlenmez mi pazar, hareketlenir. Memurların emekli aylığına seyyanen zam sözü verdi. Geçen sene 8 bin, bu sene 8 bin; 16 bin lira. Daha bu zammı yapmadı. Biz hepsinin kanun tekliflerini verdik. Bunları yapmadan tatile kaçtılar.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EN BÜYÜK PARASI 200 LİRA, 1 KİLO ARMUT 250 LİRA”

Bunun üzerine esnaf şöyle konuştu:

“Ben kendim meyveciydim. Meyveyi bıraktım, satamadım, vatandaş alamıyor. Böyle şeyler konuşulmaz, burada bir tane kayısı 10 lira tutar mı? Tanesi 10 lira. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük parası 200 lira, 1 kilo armut 250 lira. Biz bu durumdayız. Bu tezgahın hepsini satsam bin 500 lira kalıyor. Ne kalabilir ki?”

"ERİĞİ ADETLE ALIYORLAR”

Meyve satan bir tezgahı ziyaret eden Özgür Özel, esnafa “Bugün kaç kilo şeftali satarsın” diye sordu. Esnaf, 50 kilo yanıtını verdi. Özel’in bundan beş sene önce yazın böyle bir günde kaç kilo satış yapacağını sorması üzerine 500 kilo yaptığını söyledi. Esnaf şöyle devam etti:

“Ürünler çok pahalı olduğu için insanlarda kışlık kültürü de kalmadı. İnsanlar şeftalisini alır, reçel yapardı, komposto yapardı, kış boyu tüketirdi. Şu an bir Allah’ın kulu kışlık yapamıyor, alamıyorlar.”

Aynı tezgahtaki bir diğer satıcı ise şöyle konuştu:

“Eriği adetle alıyorlar. Tanesi 15 liraya geliyor. Kilosu 300 lira. İnsanlar alamıyor, yiyemiyor, bakıp gidiyorlar.”

"KAVUNA YÜZDE 65 ZAM GELİYOR, TÜİK HESAPLIYOR, 35 BULUYOR”

Pazarda kendisine ikram edilen kavunun tadına bakan Özel, kavunun kilosunun 50 lira olduğunu öğrenince geçen yılki fiyatını sordu, 30 lira yanıtını aldı. Özel, “30 liralık kavun 50 lira olduysa yüzde 65 zam almış. Enflasyon kaç? Yüzde 35. Kavuna 65 zam geliyor, TÜİK hesaplıyor, 35 buluyor” dedi.

VATANDAŞLA ALTIN HESABI YAPTI

Pazarda alışveriş yapan emekli bir vatandaşla sohbet eden Özel, vatandaşa maaşının ne kadar olduğunu sordu. Vatandaşın 17 bin 500 lira aldığını söylemesi üzerine Özel, üzerinde çeyrek altın hesabı bulunan fotobloku göstererek şunları söyledi:

“2002 yılında senin maaşa yakın en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyormuş. Şimdi iki buçuk çeyrek altın alıyor. Ben bunu her gittiğim yerde anlatıyorum. Tayyip bey kızıyor, ‘Kuyumcudan çık, hesap makinesini bırak’ diyor. Bak seninle yapalım şimdi. 17 buçuk bin lira maaş alıyorsun. Sen de iki buçuk çeyrek alıyorsun anca işte. Beş buçuk çeyrek kayıp.”

Bunun üzerine emekli vatandaş Özel’e, “10 yaşındaki çocuğun bile bundan haberi var” deyince Özgür Özel vatandaşa nasıl olacak sorusunu sordu. Vatandaş, “Beraber yürüyeceğiz, hepsi bu” diye karşılık verdi.

"SANDIKTA BULACAĞIZ KAYBETTİĞİNİZ ALTINLARI”

Özel, şöyle devam etti:

“Sen beş buçuk tane çeyrek altını nerede kaybettin? Seçim sandığında, 3 Kasım 2002 günü. Bir şey kaybedildi mi nerede bulunur, kaybedildiği yerde. Yine sandıkta bulacağız sizin altınları.”

Eşi emekli olan ve onun maaşıyla geçindiğini söyleyen bir vatandaş Özel ile sohbet etti. Vatandaş bin lirayla pazar arabasını dolduramadığını söyledi.

“BİZİ BU ZULÜMDEN KURTARIN”

Pazarda Özel’in yanına gelerek ona sarılan bir vatandaş, şunları söyledi:

“Başkanım bizi bu zulümden kurtarın. Biz öldük. Televizyon izlemekten yorulduk. Televizyonları kırmak istiyoruz artık. Ama sadece sizi izlemek istiyoruz. Sen de çok yoruldun hem de nasıl. Sana çok üzülüyoruz. Sesin bitti. Çok üzülüyorum. İnşallah bizi kurtaracaksınız.”

Bir sebze tezgahında esnafın halini soran Özel, “Bu pazara sandık kurulsa yüzde 90’la kazanacağız seçimi. Öyle anlaşılıyor. Herkes öyle diyor” dedi.

Özel yaz elmasının 75 liraya satıldığı tezgaha uğradı. Tezgahın esnafı, "Görüyorsun fiyatları. Bu fiyata asgari ücretli nasıl yetişsin" diye sordu. Özel, bunun üzerine, "Ya kiraya verecek ya karnını doyuracak. Kiraya verirse pazara kalmıyor, pazara gelirse kiraya kalmıyor" ifadesini kullandı.

"İNSANLAR 200 LİRAYLA PAZARA GELİYOR, 10 LİRALIK ÇİLEK İSTİYOR, ÇİLEĞİN KİLOSU 150 LİRA”

O sırada başka bir tezgahın esnafı Özel’in yanına gelerek şunları söyledi:

"İnanır mısın halkımız çok zor durumda. 200 lirayla geliyor, çileğin kilosu 150 lira, 10 liralık çilek istiyor. Bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak içim gidiyor. Ama ne yapayım? Allah şahidim olsun. Dün kilosu 120 lira olan Iğdır kayısısını sattım. Dört tane kayısı verdim, 35 lira.”

"SEÇİMLE DÜZELECEK”

Kilosu 150 liradan bamya satan esnaf 5-10 lira karla satış yaptığını söyledi. Esnaf şöyle konuştu:

“Alım yok. 5 lira karla koyuyorum ama o da masrafımızı kurtarmıyor. Poşet parasına yetmiyor yani anlayacağın. Bir de mazot 55 lira. Bamya koyduğumuz kasa yarım kilo geliyor. Bamyayı 150 liraya alıyorsun, bu sana 75 liraya geliyor. 10 kilonun kârı gitti.”

Özel ise şöyle karşılık verdi:

“Poşeti de bedavaya veriyorsun. Marketçi 25 kuruşa satıyor. 75 liralık bu kasa yarım kilo bamyayı yutuyor. Zaten bunda beş lira kar var diyorsun. 10 kilo kar gitti. 10 kilo satacaksın ki kasanın parası çıksın. Allah yardımcınız olsun. Düzelecek bu işler, seçimle düzelecek.”

"ÜRETİCİ ÜZGÜN, HALDEKİ ÜZÜLÜYOR, BİZ SATIYORUZ ÜZÜLÜYORUZ, MÜŞTERİ ÜZÜLÜYOR”

Biber satan bir esnaf, “Üretici üzgün, haldeki üzülüyor, biz satıyoruz, üzülüyoruz, alan müşteri üzülüyor. Herkes üzülüyor. Halimiz ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

Özel’in “Kim üzüyor” sorusuna yanıt veren esnaf, “AK Parti üzüyor da bakıyorsun AK Parti’ye her şeyi günlük güneşlik anlatıyor” dedi. Özel buna karşılık, “Eskiden pazarı geziyordun yarısı AK Parti’li yarısı diğer partilerden çıkıyordu. Şimdi bir tane AK Parti’yi savunan görmedim. Ne esnafta ne alışveriş yapanda kalmadı” diye konuştu.

"EKREM’İ BİR ÇIKARABİLSEN”

Özel’i sarılıp öperek halini hatırını soran bir vatandaş, “Seni bekliyorum burada. Kurban olurum sana. Allah yardımcın olsun senin. Ekrem’i bir çıkarabilsen. Selamımı söyle, Elif Çalışkan’ın selamı var de” dedi. Özel’in “Çıkaracağız Ekrem’i. Onu çıkarınca sen de başa oturtacak mısın” sorusu üzerine “O zaten başta. Sen de benim başımdasın” dedi.

"İMAMOĞLU’NU KURTARIN ORADAN”

Özel ile sohbet eden bir başka vatandaş, “Emeklilerin hali ne olacak? Bak, pazara gelemiyoruz. Yaz geleli daha bir kilo kiraz alamadık. CHP’li belediyelerde hata var da AK Partililerde yok mu? İmamoğlu’nu kurtarın oradan yavrum, ne olur kurtarın. Biz televizyon izlemek istemiyoruz artık. Hep kanalları kapatmaya kalkıyor, biz de onları izlemiyoruz. Azıcık bir ikramiye verdiler, onu da CHP sayesinde veriyorlar” dedi

Pazarcı önlüğü giyip tezgahın arkasına geçen Özel, esnaflarla fotoğraf çektirdi. Esnaf, Özel’e şunları söyledi:

“Normalde siyasi liderleri genelde seçim zamanları pazarlarda, halkın içinde görürüz. Sizi böyle zamanlarda görmek bizi gerçekten mutlu ediyor ve onore ediyor.”

"DEĞİŞTİRECEĞİZ İKTİDARI”

Domates satılan bir tezgahı ziyaret eden Özgür Özel, esnafa vatandaşın durumunu sordu. Vatandaş durumun çok kritik olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Vatandaş alamıyor ki. Zaten zengin gelmez ki pazara. Gariban pazara geliyor. Markete git, market şimdi kuyruk. Şu domates 40 lira markette, burada en kral domates 20 liradır. Ne köylü ne satıcı ne alıcı... Kimse para kazanamıyor ki.”

Bunun üzerine Özel, “Değiştireceğiz iktidarı, düzelecek. Desteğinizle inşallah” dedi.

"SEN BU ÜLKEYE YAKIŞIYORSUN”

Bir başka esnaf Özel’e şunları söyledi:

“Her zaman seninleyim. Maşallah, senin zekan süper. Sen bu ülkeye yakışıyorsun. Allah yollarını açık etsin.”

"AK PARTİ GELDİĞİNDE YEDİ ÇEYREK ALTIN ALAN ASGARİ ÜCRETLİ, ŞİMDİ ÜÇ ÇEYREĞE DÜŞTÜYSE PAZARDA HANGİ PARAYI HARCAYACAK”

CHP tarafından dağıtılan çeyrek altın hesabı broşürünü gösteren bir esnaf, “Zaten en kısa yoldan anlatmışsınız. Hesap aynen doğru.”

Özel ise şunları söyledi:

“AK Parti geldiğinde yedi çeyrek altın alan asgari ücretli, şimdi üç çeyreğe düştüyse pazarda hangi parayı harcayacak? Emekli sekiz çeyrek alıyormuş, şimdi iki buçuk çeyrek. Bu para cebinde olsa gelecek, burada harcayacak. Para nerede? Para AK Parti’nin iktidarda olmasının maliyeti.”