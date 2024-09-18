Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile görüştü

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:41

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ve heyetiyle görüştü. Görüşmede, CHP lideri Özel’e, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Diyarbakır Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi eşlik etti.