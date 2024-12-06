Özgür Özel, İstiklal Caddesi'nde yurttaşlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muzaffer Akyol Müze Evi'ni ziyaret etti. Daha sonra İstiklal Caddesi'nde yurttaşlar ile bir araya gelen Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile de görüştü.

Özgür Özel, İstiklal Caddesi'nde yurttaşlarla bir araya geldi
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ANKA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 20:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Muzaffer Akyol Müze Evini ziyaret etti.

Ardından İstiklal Caddesi'nde yurttaşlar ile bir araya gelen Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i de makamında ziyaret etti.


Etiketler: #Özgür Özel #Özgür Çelik #Yurttaş

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