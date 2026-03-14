Özgür Özel, itirafçının mahkemede şaşan hesabını anlattı: 'Düşünemediği yalanın altına imza attırmışlar'

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta Türkiye’nin farklı bir ilinde ve İstanbul'un farklı bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 98'incisi Uşak'ta gerçekleştirildi.

Yurttaşlar miting alanını coşkulu bir biçimde doldurdu.

Mitinge Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban okudu.

İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli Uşaklılar, benim sevgili vatandaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, yürekli gençler, aydın yüzlü çocuklar… Ege’nin güzel, içten ruhunu taşıyan, Anadolu’nun kadim kültürünü yaşatan bu eşsiz kente Silivri Zindanı’ndan selam olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi, hasret ve özlemle kucaklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarını Uşak’ta hayata geçirmek için canla başla çalışan Özkan Yalım Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Örgütümüzün güçlü ve yılmaz iradesinin, azimli mücadelesinin temsilcisi Celalettin Çoban başkanımı selamlıyorum.

"BU SİSTEMİN DERDİ DEMOKRASİYLE"

Gözaltına alınıp tutuklanmamızın üzerinden bir yıl geçti ve aleyhimize açılan, hukukun hiçe sayıldığı dava görülmeye başlandı. Duruşmalarda söylediğim çok net bir cümle var: ‘Arkadaşlarımı tutuksuz yargılayın, onları evlerine yollayın! Çünkü bu sistemin derdi benimle. Bu sitemin derdi demokrasiyle! Sizler, bu davanın amacının hukuku uygulamak olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bu davanın sizinle benim arama sınırlar koymak, duvarlar, tel örgüler, demir parmaklıklar örmek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Milli iradeye saygıları olmadığını biliyorsunuz değil mi? Kıymetli vatandaşlarım; milletin verdiği yetkiyle devleti yönetenler, her şart ve koşulda hadlerini bilmek zorundadırlar. Fakat bugün; zorbalıkla, hukuk dışında hareket etmeyi kural haline getiren bir hükümet var iş başında.

"KONTROL ALTINA ALMAK İSTEDİKLERİ ŞEY MİLLET İRADESİ"

Kendini millete zorla dayatan bu hükümetin kontrol altına almak istediği şey, milli iradedir. Milletin iradesinin kendilerinden başkasına yönelmesini kabullenemeyenler, seçimle iş başına gelmeyi kabul edip de seçimle gitmeyi kabul etmeyenler, milleti baskı altına alabilmek için, milletin seçtiklerine zulmediyorlar. Bizler, CHP’li belediyeler olarak, iktidarın herkesi daha yoksul ve güvencesiz hale getiren ekonomi politikalarına karşı, tüm gücümüzle milletimizin yanında oluyoruz. Darda olanın yanında oluyoruz. Zorda kalanın derdine derman olmak için uğraşıyoruz. Aslında biz, sadece görevimizi yapıyoruz. Görevimizi, milletin parasını doğrudan millete vererek yerine getiriyoruz.

"O KOLTUKLARI DEVİRECEĞİZ"

Biz, iktidarın bu milleti yoksulluğa ve umutsuzluğa terk eden politikalarına son vermek için geliyoruz. Biz; haksızlığa, zorbalığa gelemeyenleriz. Kendimiz için ne istiyorsak, başkası için de onu isteriz. Biz; bu ülkenin özgüvenli, cesur, birbirine yürekten bağlı 86 milyon vatandaşıyız. Bir avuç ayrıcalıklı zümrenin oturduğu o koltukları devireceğiz ve Türkiye’yi geçim derdi nedir bilmeyen, gelecekten kaygı duymayan, mutlu ve özgür insanların ülkesi yapacağız. Çok büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz! Bu ülkenin hukukuna, demokrasisine, cumhuriyetine sahip çıkacağız. Hukukun ve demokrasinin teminatı altında, insanca ve hakça bir düzen kuracağız. Milletçe; huzura, refaha, mutluluğa hasretimiz bitecek. Bu topraklarda artık sadece adalet ve hürriyet, bolluk ve bereket, birlik ve kardeşlik hüküm sürecek. Hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak."

Miting alanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Güzelim Uşak'a selam olsun. Bugün bu meydana bir miting yapmaya gelmedik. Bugün bu meydanda her türlü haksızlığa karşı çıkanlar var. İradesine, cumhurbaşkanı adayına sahip çıkanlar var. Bugün bu meydanda Uşak'ın yiğit evlatları var.

Uşak'a bakınca o fotoğrafı görüyorum. 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' diyen o muhteşem fotoğrafı görüyorum.

''CHP UŞAK'A 2 YILDA TRAMVAY GETİRDİ' DEMESİN DİYE...''

AK Parti nedir sorusunun kabak gibi ortaya çıktığı bir durumdayız. 'CHP Uşak'a 2 yılda tramvay getirdi' demesinler diye engel olmaya çalışıyorlar. 9 işçiyi mezar olan İliç'teki madende çevresel etki değerlendirmeye 'gerek yok' dediler. Ama tramvaya ÇED istiyorlar.

''UŞAK'TA İYİ Kİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ İKTİDARDA DİYECEK EMEKLİLER''

Kasapta 1.000 lira olan etin kilosu 650 liraya, kıymanın kilosu 650 liraya burada satılıyor 1 liraya emekliler çay içiyor Uşak'ta İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda diyecek emekliler. Söz veriyoruz.

''DOKTORA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR''

"Uşak'taki devlet hastanesini yıktılar bir tek elde şehir hastanesi kaldı. Uşaklılar doktora ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Göz ve nöroloji için 3 ay, 6 ay sonrasına randevu veriyorlar. 13 yıldır, 29 kilometrelik çevre yolu hala bitmedi. Uşak'ın havalimanını işlemez hale getiriyorlar. 2023'te hızlı tren başlayacak dediler, şimdi 2028 diyorlar. Gökkaya Barajı, 12 yıl oldu bitmedi. Kent aydınlatmasının yapıldığı ilk şehir Uşak'tır. Şeker fabrikası mutlaka korunmalı, asla özelleştirilmemeli, kapatılmasına izin verilmemelidir.

''UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ YAPACAĞIZ''

Uşak'ta en büyük sorunlardan biri de uyuşturucu. Şehrin 58 giriş çıkış noktası var ve burası eskiden kavşak noktasıydı şimdi uyuşturucu merkezi haline gelmiş. Burada kahramanca mücadele eden polisimize teşekkür ediyoruz. Torbacıyla değil baronla mücadele edeceğiz. Önce kara parayı takip edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının mal varlığına el konulacak, limanlarda denetimi artıracağız, suç ağlarına karşı gerçek bir uluslararası işbirliği örgütlenecek. Sorunu yöneterek değil, sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıracak politikaları savunuyoruz. CHP iktidarında Uşak'tan da 81 ilimizden de uyuşturucu kazıyıp atacağız. İktidarımızın ilk 3 yılında, dünyanın en büyük uyuşturucuyla mücadele seferberliği yapacağız.

''GENÇLER, YASAKSIZ TÜRKİYE VE VİZESİZ AVRUPA GELİYOR''

Tayyip Erdoğan emekliyi sevmiyor. Gençleri sevmediği gibi çiftçiyi de sevmiyor. Türkiye'de çiftçi yaşı 38'den 57'ye yükseldi. Gençlerimiz yurt dışına kaçmayı düşünüyor. Beka sorunu, bizim sorunumuz Türkiye'nin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelere gitme hayali kurmasıdır. Gençler o seçime gelecekler, gençler bu iktidarı değiştirecekler. Ben de gençlere söz veriyorum, sizin sayenizde CHP iktidara geliyor. Gençler, yasaksız Türkiye ve vizesiz Avrupa geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize medeniyeti geçmemizi söylemiş. Onun partisi 100 yıl sonra iktidara geldiğinde, ülkeyi yönetince, o yarım kalan iş tamamlanacak Türkiye, Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında yer alacak."

''KOLUNA 20 MİLYON TL'LİK SAAT TAKIYOR AMA...''

"Kişi başına milli gelir 18 bin dolar oldu diye seviniyorlar. Emeklilerin kişi başına milli geliri 5 bin 500 dolar. Ücretli çalışanların ortalaması 7 bin 500 dolar. Ama Türkiye ortalaması 18 bin dolar. Bu ne demek, birileri olağanüstü zengin demek. İşte bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzeni. AK Parti'nin milletvekili koluna 20 milyon TL'lik saat takıyor ama emekliye 20 bin TL ile geçinin diyor. Asgari ücretliye 28 bin TL veriyor. Burada ev kirası 20 bin TL.

KARAMAN'DA İSTİKLAL MARŞININ ARAPÇA OKUNMASINA TEPKİ

(Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okutulması) Arapça, Türkiye'deki 6 milyon vatandaşımızın anadilidir. Baş göz üstünedir. Ancak bir ülkenin milli marşı o ülkenin kendi dilinde, öz dilinde özellikle resmi dilinde okunur. Böyle bir utanmazlığın asla affı yoktur. Bu İstiklal Marşını Arapça okutmak; Mehmet Akif Ersoy'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e meydan okumaktır. Meydan okuyanlara yazıklar olsun.

Ne Arapçaya ne de o dilin kullanılmasına kimsenin sözü yok. Ama bir milli marşı Arapça okutmaya kalkarsan bunun amacı bölücülüktür.

İBB DAVASI: DÜŞÜNEMEDİĞİ YALANIN ALTINA İMZA ATTIRMIŞLAR

(İBB davası) Bu hafta görülmeye başladı. Daha çıkar çıkmaz itirafçılar dökülmeye başladı. Gördüm diyor iddianamede, diyor ki 'görmedim. İtirafçı diyor ki '20 milyar yolsuzluk gördüm'. Ekrem Başkan ayağa kalkıyor diyor ki 'Ağaç A.Ş'nin yıllık cirosu ne kadar' 5 milyar. '5 milyarlık yerde 20 milyar olur mu?' Dönüyor diyor ki 'vallahi doğru o tarafını düşünemedim'. Düşünemediği yalanın altına imza attırmışlar."