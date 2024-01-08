Özgür Özel, katledilişinin 28. yılında Metin Göktepe'yi andı: 'Saklanan gerçekleri...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisler tarafından dövülerek öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe’yi andı. Özel, “Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:36
Özgür Özel, katledilişinin 28. yılında Metin Göktepe'yi andı: 'Saklanan gerçekleri...'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Metin Göktepe’yi katledilişinin 28’inci yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı.

“Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum.”


Özgür Özel Metin Göktepe

İlgili Haberler

Gazeteci Metin Göktepe’nin katledilişinin 28. yılı: Mezarı başında anılacak

Gazeteci Metin Göktepe’nin katledilişinin 28. yılı: Mezarı başında anılacak
KA.DER'in kadın listesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in masasında

KA.DER'in kadın listesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in masasında
Özgür Özel'den 'Gülistan Doku' mesajı

Özgür Özel'den 'Gülistan Doku' mesajı

En Çok Okunan Haberler