Özgür Özel, katledilişinin 28. yılında Metin Göktepe'yi andı: 'Saklanan gerçekleri...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Metin Göktepe’yi katledilişinin 28’inci yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı.

“Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. ‘Yeter artık, gözlerim görmüyor’ sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum.”