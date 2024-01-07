Gazeteci Metin Göktepe’nin katledilişinin 28. yılı: Mezarı başında anılacak
Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da, haber izlemek üzere gittiği Alibeyköy’de polislerin şiddetine maruz kalmış ve dövülerek öldürülmüştü. Anma etkinliği Kemer Mezarlığı’nda saat 11.00’de başlayacak.
Gazeteci Metin Göktepe, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti ve "Sarı Basın Kartı" gerekçe gösterilerek ilçeye sokulmamıştı.
Göktepe haber takibinde ısrarcı davranınca gözaltına alınmıştı. Yüzlerce insanla birlikle götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polislerin şiddetine maruz kalmıştı ve dövülerek katledilmişti.
Anma etkinliği İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı’nda 8 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak.
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