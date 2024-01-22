Özgür Özel'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:21

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtladı.

Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için olası adaylığı ile ilgili konuşan Özel, "Her Türk vatandaşının en doğal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaya ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Bize karşı yapılan her türlü saygısız yaklaşımı boşa düşürmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

Gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden yorum yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Özel, "CHP olarak duruma şöyle bakıyoruz; Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı bütün İstanbul'a iyi geldi. O yüzden biz CHP olarak İmamoğlu'na bir kez daha bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik. İstanbullular yetki verirse 5 yıl daha ranttan, partizanlıktan uzak bir belediyecilik olacak" diye konuştu.

Önümüzdeki hafta içinde Parti Meclisi'nde (PM) çok sayıda belediye başkanı adayını daha açıklayacaklarını bildiren Özel, "Önümüzdeki hafta oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum" dedi.

'MERKEZ BANKASI BAŞKANI SARAY ENTRİKALARI İLE DEĞİŞTİRİLMEZ'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialara da değinen Özel, "Merkez Bankası Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi. İddiaların tamamını doğru kabul ederek ya da yanlış kabul ederek haksızlık etmek veya bilmeksizin korumak istemem. Merkez Bankası'nda vesayet savaşı yaşanıyor. İtibar suikastı diyenler var. Merkez Bankası gibi bir kuruma yakışmıyor. Saray entrikaları ile başkan değiştiriliyor. Merkez Bankası'nın bu entrikalara ihtiyacı yok. İtibar suikastı doğru değil. Demokrasilerde Merkez Bankası Başkanı saray entrikaları ile değiştirilmez. Bu kurumda ne itibar ne haysiyet bıraktılar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olabileceğini söyledi.

Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” diye konuştu. Demirtaş “Bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz” dedi.