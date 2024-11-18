Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmasına katılacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacağı öğrenildi.
CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını bildirmişti.
Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin paylaştığı videoda, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ÖZEL DE KATILACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de duruşmaya katılacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım Cuma günü gerçekleşecek duruşmasına katılarak destek olacak.
Etiketler: #Özgür Özel #Kemal Kılıçdaroğlu #dava
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