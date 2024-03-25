Özgür Özel Kilis'ten açıkladı: 'Kafa kafaya yarışıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te seçimin kafa kafaya olduğunu belirterek, "Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, Kayseri'den Kilis'e geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:36
Özgür Özel Kilis'ten açıkladı: 'Kafa kafaya yarışıyoruz'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, "Kilis 3-4 tane AK Partili siyasetçinin kendi içinde makamları döndürdüğü, 2'si milletvekili, 1'i belediye başkanı, Kilis'te sanki 5 kişi varmış da, her işi onlar biliyormuş gibi sürekli aynı isimler arasında siyaset dönüyor. Peki ne oluyor? Meclis'te muhalefet konuşmasa Kilis'in adı anılıyor mu? Kilis'te siyaset AK Partililer, MHP'liler tarafından, o partilerin ağaları tarafından koltuklar paylaşılmış. Dön dolaş kendileri için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anketlerden bahseden Özel, "MHP'li arkadaşlar önemli bir kısmı kardeşime oy veriyor. Bİliyor ki adayı zaten ithal, öbürü desen denenmiş, milletvekilliği yapmışlar, belediye başkanlığı yapmışlar. Haydi diyor o zaman Hakan'a verelim oyu" ifadelerini kullandı.

"YARIŞ KAFA KAFAYA"

"Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz" diyen Özel, "Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, Kayseri'den Kilis'e geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı, Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu" ifadelerini kullandı.

KİLİS TAVAYI HESAPLADI

Kilis Tava'nın maliyetini hesaplayan Özel, "Kapya bibere yüzde 177 zam, domatese yüzde 176 zam, kuru soğana yüzde 166 zam, kıymaya yüzde 100 zam, isota yüzde 166 zam. Kilis tavanın 1 yılda maliyeti tam yüzde yüz 130 artmış" dedi ve ekledi: "Emekli geçen seneki maaşıyla 135 porsiyon yapabiliyorken, bugün 75 porsiyona düşmüş."

CHP'LİLERE ÇAĞRI

Kilis'teki CHP seçmenine çağrı yapan Özel, "Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Sakın AK Parti gelmesin, zaten CHP gelmez, MHP'ye mi versem? Aman ha... O günler geçmişte kaldı. Efendim MHP gelmesin, AK Parti'ye vereyim. Sakın ha... O günler geride kaldı" diye konuştu.

Anketlere vurgu yapan Özel, şunları söyledi:

"Ankette kafa kafayayız. 1 puan değil, yarım puanın yarısı var. Eğer CHP'liler partilerine sahip çıkarsa artık yorgun AK Partililer bu duruma bir sarı kart gösterip partilerinden adaylara göre Kilis'i çok daha iyi temsil edecek Hakan'a oy verirlerse bu seçim kazanılacak."


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