Erdoğan’ın mitingi yine yol kapattırdı

AKP‘li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenecek ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Valilik alternatif güzergahları duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:33
Erdoğan’ın mitingi yine yol kapattırdı
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AKP’nin Atatürk Havalimanı’nda bugün düzenleyeceği ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

·Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

·Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

·Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

·Yeni havalimanı caddesi ” ifadeleri yer aldı.


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