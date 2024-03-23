Erdoğan'ın aklı İstanbul'da... 'Büyük Ankara Mitingi'nde Murat Kurum'a oy istedi

Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:36

Güncelleme: 23.03.2024 - 15:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara mitinginde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Rusya'da meydana gelen terör saldırısına değinerek başlayan Erdoğan, "Rus halkının acısını paylaşıyoruz. Teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF GÖSTERDİ

Devamında yerel seçimlere vurgu yapan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Yavaş'ı hizmet etmemekle suçlayan Erdoğan, "Mevcut Ankara Belediye Başkanı 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada; çöp, çukur, çamur. Bundan başkasını yapamaz. 5 yıl boşuna geçti. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz?" dedi.

ANKARA'DA MURAT KURUM'A OY İSTEDİ

Ankara'da olmasına rağmen sözü yine AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a getiren Erdoğan, "Burayı, bu millet bahçesini kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz yaptı. Murat Kurum şimdi İstanbul'da. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır" dedi.

"CHP ABD'NİN, AVRUPA'NIN SESİ OLDU"

CHP'yi para sayma kumpası üzerinden hedef alan Erdoğan, ana muhalefet partisinin tutumunun Endişe verici olduğunu savundu.

Erdoğan, "Son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi. PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. ABD'nin, Avrupa'nın sesi oldu" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

RUSYA'DAKİ SALDIRIYA KINAMA

* Rusya Hükümeti'ne taziyelerimizi iletiyoruz. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz.

* Sordum, Ankara mitinginde katılım ne kadar? 200 bin dediler. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara bir bozkır kasabasıydı diyerek şehri küçümseyenler, gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter.

* Burayı, bu millet bahçesini kim yaptı. Murat Kurum kardeşimiz bakanken yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede? İstanbul'da. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır. Keçiören'de Turgut Altınok kardeşimiz birçok eserleri ile oraya damgasını vurdu.

* Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara ile birlikte fiiliyata geçirdik. Burada aynı azmi şu katılımla görüyorum. Aynı Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Bunun için söz veriyor musunuz? Söz mü? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz. Ankara'yı bilmek, anlamak, sevmek elbette önemli ama asıl mühim olan Ankara'yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır. Mevcut belediye başkanı 5 yılda siz Ankaralılar olarak ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldık.

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI: "NEDİR BU 'YAVAŞ'LARDAN ÇEKTİĞİMİZ?"

* Ankara da öyle. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun, hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak, üstüne bir de bununla övünerek idare edilecek bir şehir değildir. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz. Sandıkları patlatalım. Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor.

"ORTADA BİR MATRUŞKA İTTİFAKI VAR"

* Sadece son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bir dönem FETÖ taşeronluğu üstlendi. Bir dönem PKK savunuculuğuna savundu. Her dönem ABD'nin, Avrupa'nın sesi oldu. Geçen mayıs ayındaki seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. Altılı Masa. Altında da DEM vardı. Ne oldu? Hepsi dağıldı. Bu dersi siz verdiniz. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz.

* Birbirlerinin yolda görseler selam vermeyecek olanları Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vaadiyle güya aynı masada bir araya getirdiler. Bay bay Kemal ne oldu? Ankara'da bir apartman dairesinde kalıyormuş. Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Yoluna devam ediyor. CHP geçen seçimlerde HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine adını koyamadıkları ama altta belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Matruşka ittifakı var ortada. Bundan seçmenin haberi yok.

CHP'YE PARA SAYMA KUMPASI ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

* Birine para gönderecekseniz internet yetiyor. Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı, parayı toplayan CHP belediye başkanının müdürü ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü ama böylesi ile ilk defa karşılaşıyoruz. Genel Başkanları darbe çığırtkanları yapıyor. Adayların biri kirli ilişkilerle ortada geziyor, bir diğeri terör örgütüne yürüyor. Böyle ana muhalefet olur mu ya? Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi?