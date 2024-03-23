Büyük Ankara Mitingi'nde 'İsrail ile ticareti kes' pankartı açanlara gözaltı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:38

Güncelleme: 23.03.2024 - 16:39

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken; AKP'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği sürüyor. İktidarın 'üç maymun'u oynadığı konu, yurttaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Son bir tepki de; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Büyük Ankara Mitingi"nde yaşandı.

'İSRAİL İLE TİCARETİ KES' PANKARTI AÇANLARA GÖZALTI



"Filistin için bin genç" isimli grup, Ankara'da düzenlenen mitingde Erdoğan konuştuğu sırada "İsrail ile ticareti kes" pankartı açtı.

Pankartı açanlara fiili gözaltı işemi uygulandı, o anlar kameraya da yansıdı.