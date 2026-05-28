Özgür Özel kimleri ziyaret edecek? İşte bayram programı...

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP, bugün 14 siyasi parti ile bayramlaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunuyor.
DEVA Partisi heyeti, saat 09.30'da CHP TBMM Grubu'na gelerek bayramlaştı. Ardından saat 10.00'da Anavatan Partisi heyeti ile bayramlaşma gerçekleştirildi.
Bayramlaşma programı sırasıyla şöyle devam edecek:
10.20 Anahtar Parti
11.30 İYİ Parti
12.00 Büyük Birlik Partisi
13.40 Demokrat Parti
14.25 Gelecek Partisi
14.50 Türkiye İşçi Partisi
15.45 Zafer Partisi
16.15 Yeniden Refah Partisi
16.45 Milli Yol Partisi
17.15 Bağımsız Türkiye Partisi
17.35 Saadet Partisi
18.00 SOL Parti