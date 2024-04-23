Özgür Özel koltuğunu Dora Mimaroğlu'na bıraktı: 'İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Dora Mimaroğlu'na teslim etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:59
Özgür Özel koltuğunu Dora Mimaroğlu'na bıraktı: 'İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sembolik olarak çocuk başkana devretti. 

Makamını ve masasını tanıtan Özel, çocuk başkana "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" şeklinde espiri yaptı. 

"SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUM"

Özel'in makam tanıtımından sonra konuşan Dora Mimaroğlu, şunları söyledi:

"Adım Dora Mimaroğlu, minik kalbimde unutamayacağım bir anı bıraktığı için Özgür Bey'e teşekkür ederim. Bir çocuk olarak içinde yaşadığım bir dünyaya ilişkin birkaç gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan kıymetli armağanıdır. Bu nedenle Atamızı saygı ve özlemle anıyorum. 

Ben Bilkent Sahne Fakültesi'ne bağlı müzik okulunda 5. sınıfta okumaktayım. Okuluma yetenek sınavıyla girdim. Ben yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım. Ancak ülkemizde bu şansı bulamamış, nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması için her çocuğun eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım. Dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bize içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın."


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