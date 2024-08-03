Özgür Özel kurultay öncesi başkan adayları ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:19
Özgür Özel kurultay öncesi başkan adayları ile bir araya geldi
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde buluştu.

Özel, yarın parti genel merkezinde yapılacak "CHP İl Başkanları Toplantısı" dolayısıyla partisinin il başkanlarıyla da görüştü.

"CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı", "Eşitlik ve Adalet" temasıyla yarın saat 10.00'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


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