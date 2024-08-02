Özgür Özel programını değiştirdi: Fransa'ya gidiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını Paris'te izlemek amacıyla gelecek hafta planlanan programını değiştirdi.
Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 6 Ağustos Salı günü yapacağı çeyrek final karşılaşmasını izlemek üzere, kızı İpek Özel ile birlikte Paris'e gidecek.
Maça izlemek için gelecek hafta için planlanan programını değiştiren Özgür Özel, 4 Ağustos Pazar günü Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katılacak.
CHP'nin önümüzdeki hafta içinde planlanan İl Başkanları Toplantısı ile Parti Meclisi toplantısı da pazar günü gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!