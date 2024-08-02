Özgür Özel'den Instagram'da yeni paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde erişime kapatılan Instagram'da yeni bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 21:43
Özgür Özel'den Instagram'da yeni paylaşım
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Kamuoyunda bu karar büyük tepki ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de erişim engeli getirilen uygulamadan paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.

Özel yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz, bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek" ifadelerine yer verdi.



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