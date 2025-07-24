Özgür Özel Lozan Antlaşması'nın yıldönümünde Tom Barrack'a tepki gösterdi: 'Bu ülke 100 yıl önce kararını verdi'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, konuşmasında, bu ziyaretin geç bir ziyaret olduğunu ve CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara dikkat çekti. Uysal, siyasetin mahkeme koridorlarında geçmesine tepki gösterdi.

ÖZEL SÖZLERİNE LOZAN İLE BAŞLADI

CHP lideri Özgür Özel ise konuşmasına Lozan Antlaşması'nın yıldönümüne ilişkin mesajlar ile başladı. Özel, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın son zamanlarda sarf ettiği sözlere ilişkin tepki gösterdi.

Özel, "Son günlerde Türkiye siyasetinde hem de bilhassa yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçisinin ağzından dahi olur olmaz ileri geri, ağızdan çıkanı kulağın duymadığı ve duyanları her birimizi fevkalade rahatsız eden açıklamalar duyuyoruz. Doğrusunu eğrisini bilmeden, o sistemi de doğru analiz etmeyen, efendim, Türkiye'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle yönetilmesinin uygun olacağı gibi ifadeler ya da İsrail için ulus devletlerin tehdit olduğu gibi ipe sapa gelmez değerlendirmeleri duyuyoruz. Sayın Erdoğan'dan müjde vereceğim dediği bir konuşmasında müjde değil ama adeta ağzına sakız eder gibi 11 kez üst üste Türk, Kürt, Arap dediğini duyuyoruz.

Onun üzerinden de iktidara müzahir kalemlerin ve iktidara müzahir konuşmacıların televizyonlarda ya da gazete köşelerinde Türkiye'nin gerçekliğiyle, bölgenin gerçekliğiyle, üniter yapıyla bağdaşmayacak bazı hayaller, bazı tahayyüller üzerinden ifadeler kullandığını görüyoruz. Tam da Lozan'ın 102. yılında şunu söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Lozan'a imzayı atan parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisindeki iki önemli akımın da temsilcileri olarak burada karşınızda bulunduğumuz bu noktada Türkiye'yi mezhebe dayalı, dine dayalı, onların konfederatif şekilde bir arada olduğu falan gibi tamamen ve tamamen Türkiye'yi istikrarsızlığa ve bugünkü siyasi iklimi de enfekte etmek üzerine kurgulanmış bu sorumsuz sözlerin tamamını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE KARARINI 100 YIL ÖNCE VERDİ"

"Bu ülke 100 yıl önce kararını verdi" diyen Özel, "Bu ülke Cumhuriyet sistemiyle yönetilecek. Bu ülkenin çatısı Cumhuriyettir. Eşit vatandaşlığa dayalı Cumhuriyettir. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir ve sandıkta eşit rekabettir. "Bu kazanımların her birisine şahitlik yapmış bu ülkenin geçmiş siyasetinin en önemli iki siyasi partisinin genel başkanları olarak bugün Lozan'ın yıldönümünde bu üniter yapıya olan bağlılığımızı da konuştuk. Bu konuda ortaya çıkarılmaya çalışılan tartışmaların da hiç iyi niyetli olmadığını bir kez daha şahsım adına değerlendirmek isterim" şeklinde konuştu.

"ÇOK AĞIR ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM ARTIK..."

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün öğle saatlerinde AKUT'un Ankara Operasyon Merkezi'ni ziyaret ettim ve 5 AKUT gönüllüsü dün hayatını kaybetti. Eskişehir'deki orman yangınında ve 5 orman işçimiz hayatını kaybetti. Birazdan Ankara'daki cenazelere katılacağız ama artık her sene hem orman hem içindeki canlılar ve böyle kabul edilemez bir şekilde canlarımızın kaybedildiği süreçte bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Her sene aynı şeyler konuşuluyor, kışın unutuluyor. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar. Bunun tutar kabul edilir tarafı yok. Bir yas gününde olmasak, bir matem gününde olmasak, henüz cenazeler toprağa kavuşmamış olmasa çok ağır şeyler söyleyeceğim artık bu konuda. Ama bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinin yasını, acılarını paylaşıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun."

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 43 yaptık dedikleri faiz 19 Mart darbesi olmasaydı ya yüzde 32,5 olacaktı ya yüzde 35 olacaktı belki de 30 olacaktı. Türkiye'nin faizi, dünyada Venezuela'dan sonra en yüksek ikinci faizdir. Venezuela'da yüzde 59, Türkiye'de yüzde 43. Bizden iyisi Zimbabve arkadaşlar. Arkamızda Venezuela, önümüzde Zimbabve var.

Merkez Bankası eğer 19 Mart darbesi olmasaydı istikrarlı şekilde 2 buçuk puan, 2 buçuk puan her ay faiz indiriyordu ve bu sürecekti. Bunu bütün hepimiz biliyorduk ve da bu noktalara da şöyle gelmiştik. Seçimden önce kendileri işte nasıl orada duruyorken nasıl yapalım deyip sırf tüketici güven endeksini yukarıya çekebilmek için piyasaya fazla para basarak enflasyonu kontrol etmeyerek görece bir satın alma imkanı ve bir çılgınlık dönemi yaşattılar Türkiye'ye sırf seçimi kazanabilmek için.

O dönemde doların fırlamasını engel olmak için kur korunun mevduattan hepimizin sırtına tarihin en ağır yükünü bindirdiler ve dünya siyasi tarihinde alınmış en kötü kararla en haksız, hakkaniyetsiz kararla yoksulun sırtından aldılar ve zengine verdiler."

RTÜK KARARINA TEPKİ

Özel son olarak RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına tepki gösterdi:

"TELE1 ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ümit ediyorum, yargı bu yanlış kararın bir an önce yürütmesini durdurur. Ceza ne? Merdan Yanardağ FETÖ’ye ilişkin olarak 'Siyasal İslamcı örgütlenme' demiş. Bunun için ceza veriyorlar. İktidar 15 Temmuz’da Türkiye’yi bir darbeye doğru sürükledi demiş. Bunun için ceza veriyorlar. Merdan Yanardağ’ın bu sözünde ekran karartacak ne var? Hadi ne diyordunuz? 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu.' Bu nedir? 'Tarihsel bir gerçekliği alenen yayma, tekrar etme suçu'"

15 Temmuz darbesine bu ülkeyi AKP sürüklemedi de 2009 yılında kürsüden “Kardeşim gün gelir bunlar en büyük kötülüğü size yapar” diyen Kamer Genç mi sürükledi. O süreci Kamer Genç mi başlattı. Her seferinde tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken CHP mi başlattı? FETÖ denen yapıyla tarihsel husumet içinde olan bizler mi sürükledik? Kendi başlarını belaya soktular ondan sonra darbenin ertesi günü darbecilerin karşısında durduk diye tebrik kuyruğuna girdiler önümüzde.

Şimdi çıkmışlar bunu söyleyen Merdan Yanardağ’a ve kanalına kapatma cezası veriyorlar. Bu kanallar açısından birer ceza değildir. Bu kanalların izleyicilerine cezadır. 83 milyon vatandaşa, aklı başında vatandaşlara diyor ki “Senin elinde bir kumanda var bastığında ne izleyeceğine sen karar verirsin, veremezsin kardeşim” diyor. “Burası öyle bir ülke değil, işime gelmeyen kanalı karartacağım” diyor.

Bu cezalar sadece dün kullanılan iki ifadeden verilen cezalar değil. Bu ceza aynı suçtan bir kez daha ceza aldıklarında lisansları iptal oluyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılacak ilk serbest seçimlerde iktidarı değiştirme iradesine darbe sürecinin medya ayağıdır. Susturma çabasıdır. Seçime TELE1, Halk TV, Sözcü TV olmadan girme çabasıdır.

Ekrem İmamoğlu’nun karşısında aday olmamasını nasıl istiyorsa, aynı şekilde medya tarafında da bunu istiyor. Bir bahane buluyor kapatma veriyor, bir dahaki sefere lisans iptali vermeye çalışacaklar. Bu meseleyi basit bir mesele olarak görmediğimizi, temel bir mesele olarak gördüğümüzü, hem kurumlarla en yüksek dayanışmayı göstereceğimizi, hem de en sert mücadeleyi vereceğimizi ifade etmek isterim."