Özgür Özel, Manisa'da Gülşah Durbay’ın ailesiyle taziyeleri kabul ediyor

Kolon kanseri tedavisi gören 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede 14 Aralık'ta hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler ilçesinde Fatih Sergi Salonu’nda taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

Özel ve aileye; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP Manisa Milletvekilleri; Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen eşlik ediyor.

Taziyeye, Manisa ve çevresinden yüzlerce vatandaşın yanı sıra siyasiler, STK temsilcileri katılarak, Durbay ailesine ve Özgür Özel'e, taziye dileklerini iletti, Durbay için dua etti.

Taziye saat 17.00'a kadar devam edecek.