Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk açıklaması

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:32

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı'nın hizmetlerinden Martı TAG, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına katkı sağlıyor.

Şirket, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin ele alınacak olmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Martı TAG gibi uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirten Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkati çekerek, bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliğiyle ortadan kalkabileceğini savundu.