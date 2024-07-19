Mahkemeden 'MARTI TAG' kararı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 20:42

Güncelleme: 19.07.2024 - 20:43

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava sonrası gazetecilere açıklama yapan Öktem, mahkemenin taraflı karar verdiğini savundu.

Öktem, şunları kaydetti:

"Biz New York'a gidip New York borsasına açılacağımızı duyurduğumuz ve imzayı attığımız günün arkasında bir celse dava görmeden, bir tane ifade almadan erişim engeli kararı getirmişti aynı hakim. Şimdi aynısını yapıyor. 'Oldu bitti'ye getirilen bir durum var. UKOME'de bir yönetmelik konuşuluyor, beklenmesi gereken müzekkereler var ama hakim 'oldu bitti' bir karar vermiştir. Geçen sefer verdiği erişim engeli kararını da üst mahkeme bozmuştur. Üst mahkeme bu kararı da bozacaktır. Taksi lobisi bizi adliye adliye gezdirip bezdirmeye çalışıyor. Biz bezmeyiz, mücadeleye devam edeceğiz."

MAHKEME 'HAKSIZ REKABET' OLUŞTURDUĞUNU BİLDİRDİ

İTEO'nun "MARTI TAG" hizmetine ilişkin haksız rekabet iddiasıyla açtığı dava, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.

Dosyayla ilgili karar veren mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederek, "MARTI TAG" uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi.

Mahkeme, "MARTI TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına hükmetti.