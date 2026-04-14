Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti: Yol haritası belirlenecek

14.04.2026 22:08:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasının ardından partisinin 80 il başkanına çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün genel merkezde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un geçtiğimiz pazar günü tutuklanmasının ardından, Genel Başkan Özgür Özel, partisinin 80 il başkanından Ankara’ya gelmelerini istedi. Özel, bugün partisinin haftalık grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti. 

Saat 16.00 itibarıyla basına kapalı olarak başlayan toplantı, yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda Özel'e Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti. 

Toplantıya ayrıca Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve  Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katıldı.  

Edinilen bilgiye göre Özel, CHP'ye yönelik olarak bir yılı aşkın süredir devam eden operasyonlara ilişkin partinin yol haritasını belirlemek üzere, il başkanlarından görüş ve öneri aldı. İl başkanlarını tek tek dinleyen ve notlar alan Özel, toplantı sonunda yaptığı kapanış konuşmasında aldığı notlara ilişkin yanıtlar verdi. 

Özel, yarın saat 11.00'de ise partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak. Burada da partiye yönelik devam eden operasyonlara ilişkin yeni yol haritasının il başkanlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.   

Toplantıdan çıkan sonuç bildirgesinin yarın tüm il başkanları tarafından eş zamanlı olarak kendi illerinde açıklanacağı öğrenildi. 

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel

İlgili Haberler

Esenyurt metrosu polemiği… Kayyım Aksoy’a CHP’li Özgür Çelik’ten sert yanıt Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Can Aksoy’un “Esenyurt Metrosu nerede?” paylaşımı tartışma yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “İstanbul’un projelerini hükümet engelliyor” diyerek sert tepki gösterdi.
CHP'den Saray'a peş peşe 'THY' soruları: 'Yönetimde akrabalık ilişkisi, hısımlık veya siyasi yakınlık bulunan kaç kişi var?' CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Hava Yolları’nın üst yönetimine yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, "THY yönetiminde görev alan kişiler arasında akrabalık ilişkisi, hısımlık veya siyasi yakınlık bulunan kaç kişi vardır? Bu durum çıkar çatışması kapsamında değerlendirilmiş midir?" sorularını yöneltti.
Şanlıurfa'daki lise saldırısına dair CHP'den açıklama: 'Bir güvenlik eksiği olduğu ortada' CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, “Bu konu önemli bir konu. Bir güvenlik eksiği olduğu ortada. Bu güvenlik eksiğinin ortadan kaldırılması lazım, derhal. Bu bizim çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey, dile getirdiğimiz bir şey. Bir an önce tedbir alınması gerektiği ortada” dedi.