Özgür Özel, öldürüldüğü yerde Tahir Elçi'yi andı: 'Cinayet tüm yönleriyle ortaya çıkarılana kadar...'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, basın açıklaması sırasında öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi, yaşamını yitirdiği yer olan Dört Ayaklı Minare önünde andı.

Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve eski Diyarbakır Baro Başkanı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Elçi’nin öldürüldüğü yere karanfil bırakan Genel Başkan Özgür Özel, “Çok duygusal bir anda ve çok duygusal bir yerdeyiz” dedi.

“BÜTÜN BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI”

Özel, şunları söyledi:

“Bir yanımızda Sayın Türkan Elçi ve onun hayat arkadaşı Tahir Elçi. Bir yanımızda Sezgin Tanrıkulu, kendisi baro başkanıyken baroda birlikte çalıştıkları. Tahir Elçi, o anda burada Diyarbakır Baro Başkanı sıfatıyla, Diyarbakır için, kent için ve Diyarbakırlılar için bir basın açıklaması yaparken katledilmişti. Bütün süreci Türkan Hanım ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve tüm sivil toplum kuruluşları takip etti. Ancak biliyorsunuz olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik bütün beklentiler boş çıktı.”

“SAYGI İLE EĞİLİYORUZ”

“Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir Elçi’nin hatırasının önünde saygı ile eğiliyoruz. Onun şahsında Diyarbakır’da kardeşlik için hukukun üstünlüğü için eşitlik için mücadele ederken hayatını kaybetmiş olan herkesi ve Tahir Elçi’yi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.”

'BURAYA SİYASİ ÇIKAR ODAKLI GELMEDİK'

Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Özel, Diyarbakır'ın Cumhuriyet Halk Partisi’ni bağrına bastığını belirterek, "Bunun tabii çok farklı sebepleri var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buraya çıkar odaklı, siyasi çıkar odaklı değil, gerçekten buraya toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere yani oy kazanmak, oy toplamak maksadıyla değil, Türkiye’nin şu anda seçim gündemi yokken ve çok kolay şekilde, çok popülist politikalarla bugün iktidar ne diyorsa tam tersini söyleyerek oy toplanabilecek, tırnak içinde söylüyorum görece verimli bir alan varken, biz son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz. Burada gördüğümüz, sokaklarda aynı kaygılar var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaklaşımının inanılmaz destek gördüğünü görüyoruz. Bunu takip etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.

'ÇABAMIZ DİYARBAKIR'DA KARŞILIK GÖRDÜ'

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisi şu anda" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yedi bölgede il ve büyükşehir belediyesi olan, yedi bölgede il düzeyinde belediyesi olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bir zamanlar, ‘Sivas’ın doğusuna gidemez’ denilen partinin yedi bölgede belediyeleri var. İleride yedi bölgeden aldığı destekle sadece partisini değil, Türkiye’nin bütün mağdur ve mazlumlarını iktidar yapacak. Biz Türkiye ittifakını, yani sosyal demokratların yanında partimizdeki muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları ve elbette Kürt demokratları birlikte kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Toplumsal barışı savunuyoruz. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu da Diyarbakır’da ciddi karşılık görmüş görünüyor. Siz de takip ediyorsunuz.”

“TAYYİP ERDOĞAN İÇİN BİR ADIM İLERİ ATAMAZLAR”

Özel, 'yeni çözüm sürecine' ilişkin gelen “Bu süreçten artık geri dönüş yok mu?” şeklindeki soruyu ise şöyle cevapladı:

“Neyi tarif ettiklerini bilmediğimiz için geri dönüşü var mı yok mu bilmem. Eğer Türkiye’nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan’ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa, bu kadar samimi duygularını bu insanların kullanarak Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa orada da bir adım ileri atamazlar.”