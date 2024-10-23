Diyarbakır'da muhtardan Özgür Özel'e 524 kişilik 'fakir listesi': "İçimde daha çok şey var ama utanarak söylemiyorum"

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, altı günde altı ile yapacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyareti kapsamınd, dün akşam Diyarbakır’a geldi. Özel, Diyarbakır temasları kapsamında bugün Gazi Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Özel, ziyaret sırasında Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Muhtarı Ali Kızgın'ı dinledi. Kızgın, Özel'e mahallesindeki 524 yurttaşın yer aldığı "fakir listesi"ni göstererek şunları söyledi:

"Senin gelişin bizim için moral oldu. Ama benim sana soracağım bir sorum var. Selahattin Bey'in yanına gittiniz. Başkanımızın yanına gittiniz. Durumu nasıldı, morali nasıldı onu öğrenmek istiyorum bir muhtar olarak. Ayrıca bizim sorunlarımız var. Şu an mevcut hükümet olmayabilirsiniz ama en büyük muhalefetimizsiniz. Ayağa bastığı ve ağırlık koyduğu bir muhalefet başkanımızsınız. Tabii ki tebrik ediyorum sizi. Özellikle bizim en çok çektiğimiz konu biliyorsunuz ki ekonomi. 524 kişinin bir muhtara müracaat ettiği bir durum. Fakirlik listesi. Gerçekten bu süreç böyle devam ederse bayağı bir sıkıntı içine gireceğiz. İçimde daha çok şey var söylemek için ama utanarak söylemiyorum. Bu konuyla ilgili dikkat etmemiz gerekiyor. CHP lideri olarak bize yardımcı olmanızı istiyorum. Biz muhtarlar olarak seçilmiş insanlarız. Şu an aldığımız asgari ücret bir maaş alıyoruz. Emin ol, Allah'tan benim cep telefonum, yemeğim ve mazotuma yetmeyecek şekilde. Yan gelirim de yok. Ben kendimi örnek olarak gösteriyorum. Ama bütün muhtarlar bu halde. Onu da sizin inisiyatifinize bırakıyorum."

ÖZEL: SANKİ SEKİZ YILDIR ORADA DEĞİL DE DÜN GİRMİŞ YARIN ÇIKACAKMIŞ GİBİ GÖRDÜM

Özel ise şunları söyledi:

"Selahattin Bey'in yanına gittim. Hem onu hem Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Selahattin Bey üç dönem önce buranın milletvekiliydi. Sonra İstanbul. Selçuk Bey de buranın milletvekiliydi sonra büyükşehir belediye başkanıyken onu almışlardı. Onlara uğradık geldik. İkisi de gayet iyi. Buralara geleceğimi biliyor. Soranlara selam ilettiler. Ben kendisine dediğim şekliyle söyleyeyim: Sanki sekiz yıldır orada değil de dün girmiş ve yarın çıkacakmış gibi gördüm. Hem sağlığı yerinde hem sürekli okuyor, çalışıyor, araştırıyor, öğreniyor. Hatta bana şöyle bir şey söyledi: 'Burada sürekli çalışıyorum' dedi. Günde 10-12 saat. Hem kitap okuyor, yazıyor, gündemi takip ediyor. Ayrıca saz biliyordu başka enstrümanlar çalmayı da öğrenmiş, çalışmış. 'O kadar çok çalıştım ki hapis yatmadım, yatarım dolmadı ondan çıkamıyorum herhalde' dedi. Çok selamlarını iletti."

"YA BELEDİYEDEN OLACAK YA DA ESAS OLARAK İŞSİZLİĞE BİR ÇARE BULACAKSIN''

Bir yurttaşın "İşsizlik ile ilgili projeleriniz var mı" sorusuna yanıt veren Özel, "Projemiz var tabii. Projeyi uygulamak için iki tane şey lazım. Birincisi ya burada belediyen olacak büyükşehirin olacak. Orada da imkanlar dar çünkü. Kayyımdan gelen belediyelere diyorlar ki 'Moğol istilasından gelmiş gibi her şeyi satmışlar.' Belediye maaş bile ödeyemez hale gelmiş. Ya belediyen olacak diğer şehirlerde olduğu gibi ya da esas olarak işsizliğe bir çare bulacaksın iktidar olacaksın" dedi.

"BİZ PARTİMİZE BEKLERİZ''

Yurttaşın bölgenin turizm potansiyeliyle ilgili konuşurken "Toledo projesini ben verdim. Maalesef alınamadı, yapılamadı" demesi üzerine Özel’in Gelecek Partili dediği genç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu kastederek "Türkiye'de başbakanlık yapmış çok tecrübeli bir siyasetçi. Kendisini şahsen de tanırım, tanışırız, görüşürüz. Bu siyasetin duayenlerinden biri bence. Bunun açık açık hakkını tespit etmek lazım" dedi. Özel de "Sur yıkılırken Sur'dan Toledo yapacağız dediler ona hatırlattı" dedi. Genç de "İspanya'nın sokaklarına benzetmek amaçlı bir şey söyledi. Orada farklı bir şey var" dedi. Gencin "Hayatım boyunca hiçbir siyasi partiye de üye olmadım. Bunun altını çizmek isterim" sözleri üzerine Özel, "Biz bekleriz inşallah" dedi.