Özgür Özel, önceki dönem genel başkanlar ile bir araya geldi

CHP lideri Özgür Özel, önceki genel başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 23:04
Özgür Özel, önceki dönem genel başkanlar ile bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP lideri Özel ve önceki genel başkanlar daha sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile Özgün Göl’ün düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.


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