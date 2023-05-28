Özgür Özel paylaştı: CHP'li Ali Şeker sandık başında darbedildi!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:11

Güncelleme: 28.05.2023 - 11:43

İlk turda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa’da toplu oy kullanma görüntüleri sonrası bölgede müşahit sayısı artırılmıştı.

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ise kadınların yerine oy kullanmaya çalışan kişilerin engellenmesi sonucu CHP'li Ali Şeker'in ve müşahitlerin saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran CHP’li Özgür Özel şunları söyledi:

CHP'Lİ ŞEKER SANDIK BAŞINDA DARBEDİLDİ!

“İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimiz darp edildi, telefonları kırıldı.”

İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor.



Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 28, 2023

“SALDIRIYA UĞRADIK”

Akçakalede ise Avukat Ronayi Paydaş, toplu oy kullanımını engelledikleri sırada saldırıya uğradıklarını aktardı. Paydaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burda toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık.”