Hasta ve engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı
Türkiye ikinci tur oylaması için yeniden sandık başında... Adıyaman'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.
Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Bahçelievler ve İmamağa mahallelerinde ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen yurttaşların evine seyyar sandık götürdü.
Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Erdil çifti ile Sümeyye Şahin'in evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.
GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
18 yaşındaki Sümeyye Şahin yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini belirten Şahin, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.
90 yaşındaki Osman Erdil ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek sandığı ayağına kadar getiren ekiplere teşekkür etti.
Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.
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