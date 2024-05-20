Özgür Özel, Reisi'nin helikopter kazasını değerlendirdi: 'İsrail'in bağlantısını olmadığını ümit etmek isteriz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin "İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atakum Belediyesi'ne yaptığı ziyarette, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, helikopter kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kazaya ilişkin çok fazla spekülasyon olduğunu belirten Özel, somut gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.
Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İran halkına ve İran devletine başsağlığı diliyoruz. Çok sayıda spekülasyon var. Kaza tüm yönleriyle araştırılmalı ve somut gerçekler ortaya çıkmalıdır. Burada erken yorumlar, çeşitli spekülasyonlar olayın sıcaklığı düşünüldüğünde son derece risklidir. Somut gerçek neyse bir an önce ortaya çıkmalı, sonra uluslarası hukuk açısından yapılacak bir şey varsa kararlaştırılmalıdır. 6 Ekim gecesinden itibaren Hamas'ın yapmış olduğu saldırılar ve ona karşı İsrail'in vermiş olduğu rakam 35 bin kişinin hayatını kaybetmesi, İsrail'in meşru müdafa sınırlarını çok aşan, devlet terörüne varan saldırılar kabul edilebilir değildir. Bu süreçte bu olayla bölgede yaşananların olmadığını ümit etmek isteriz. Biz serin kanlıyız, sakiniz ama gerçeklerin ortaya çıkması konusunda da talepkârız"
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