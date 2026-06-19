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Özgür Özel, sahaya iniyor... 'Yol haritası' belli oldu: Miting yapmayacak, yurttaşlarla doğrudan temas kuracak

Özgür Özel, sahaya iniyor... 'Yol haritası' belli oldu: Miting yapmayacak, yurttaşlarla doğrudan temas kuracak

19.06.2026 12:58:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, sahaya iniyor... 'Yol haritası' belli oldu: Miting yapmayacak, yurttaşlarla doğrudan temas kuracak

CHP lideri Özgür Özel, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından yol haritasını şekillendirmeye çalışırken, bu süreçte geniş katılımlı mitingler yerine, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi yurttaşlarla doğrudan temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verme kararı aldı.
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CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası yaşananlar ve CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından önümüzdeki günlerde geniş katılımlı mitingler yerine il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi vatandaşlarla birebir temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verecek.

YURTTAŞLARLA DOĞRUDAN TEMAS KURACAK

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Özel, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi farklı il ve ilçelerde yurttaşlarla doğrudan temas kuracağı programlar yapacak.

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Bu çerçevede, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ve kahvehane ziyaretlerine ağırlık verecek olan Özel, gençlerle ve yurttaşlarla halk buluşmaları da yapacak.

Özel yarın da Burdur'un Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri ile Merkez ilçede farklı vesilelerle yurttaşlarla bir araya gelecek.

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