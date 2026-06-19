Özgür Özel, sahaya iniyor... 'Yol haritası' belli oldu: Miting yapmayacak, yurttaşlarla doğrudan temas kuracak

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası yaşananlar ve CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından önümüzdeki günlerde geniş katılımlı mitingler yerine il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi vatandaşlarla birebir temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verecek.

YURTTAŞLARLA DOĞRUDAN TEMAS KURACAK

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Özel, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi farklı il ve ilçelerde yurttaşlarla doğrudan temas kuracağı programlar yapacak.

Bu çerçevede, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ve kahvehane ziyaretlerine ağırlık verecek olan Özel, gençlerle ve yurttaşlarla halk buluşmaları da yapacak.

Özel yarın da Burdur'un Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri ile Merkez ilçede farklı vesilelerle yurttaşlarla bir araya gelecek.