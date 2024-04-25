Özgür Özel seçim başarısı hakkında konuştu: 'Sadece CHP'ye ait değil'

Yayınlanma: 25.04.2024 - 19:52

Güncelleme: 25.04.2024 - 19:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Tekirdağ programları kapsamında önce Çorlu tren faciası davasının karar duruşmasını izledi, ardından sırasıyla Çorlu CHP İlçe Başkanlığı’nı, Çorlu Belediyesi, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı ve il başkanlığı önünde kurulan bir semt pazarını ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.

Özel, son olarak da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’i makamında ziyaret etti. Geçen 31 Mart’ta yapılan seçimlerde başkan seçilen Yüceer, ziyareti için Özel’e teşekkür etti, seçimde en yakın rakibine yüzde 15’lik fark attıklarını hatırlattı.

Özel de görevinde başarılar dileyerek şunları söyledi:

“CHP’NİN BAŞARISI SADECE KENDİNE AİT DEĞİL”

Bugün CHP’nin yerelde kazanmış olduğu başarı sadece kendisine ait bir başarı değildir. Çağrımız Tekirdağ’da Tekirdağ ittifakınaydı, Türkiye’de Türkiye ittifakınaydı. Tekirdağ’ın aslan sosyal demokratları partimizdedir, bizimledir, Tekirdağ ittifakındadır ama sadece onlardan oy almadık. Tekirdağ’da neredeyse her iki oyun bir tanesini alırken aldığımız oyda milliyetçi demokratların payı vardır.

Geçmişte başka partilerde olsa da bugün CHP’ye oyunu vermiş milliyetçi demokratların oyunun kıymetini bileceğiz. Onları pişman etmeyeceğiz. Bu belediye, onların da belediyesidir. Yalandan ve haramdan bıkmış muhafazakar demokratlar, bu seçimde dürüst ve iyi yönetim için Türkiye ittifakına gelirken Tekirdağ’da Tekirdağ ittifakında bize oy verdiler. Onları pişman etmeyeceğiz. Tekirdağ’da yerlilik çok önemli olduğu kadar dışarıdan göç alan bir yerdir. Çok sayıda Kürt kardeşim oy verdi, verdiği için pişman etmeyeceğiz. Yine İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu’dan gelmiş, Tekirdağ’a yerleşmiş vatandaşlarımızın hiçbirini pişman etmeyeceğiz.

Onlarla birlikte Türkiye ittifakını iktidar yapacağız. Türkiye ittifakı iktidar olduğunda artık sadece yandaşların değil, bütün vatandaşların yüzü gülecek. Türkiye ittifakı iktidar olduğunda sadece bir partiye mensup olanlar değil, tüm siyasi görüşten olan tüm yoksullar, emekliler, tüm memurlar, tüm emekçilerin yüzü gülecek. Yine Türkiye ittifakında gençlerin yüzü gülecek.

“İKTİDAR OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Biz bugün 20 gün gençlerin yüzünü güldürdük, memnun oldular ama gençler okulda barınma sorunlarıyla, emekliler 10 bin lirayı kiraya verirlerse aç karınlarıyla, yemeğe verirlerse sokakta kalışlarıyla ağır bir ekonomik krizler karşı karşıyalar. Kredi kartları birinden çekip öbürüne kapatılırken kar topu gibi büyüyor, esnafın ve vatandaşın kredi kartı borcu büyüyor. Ayçiçek üreticisinden başlayarak burada buğday üreticisi, hububat, tahıl üreticileri çok zor durumdalar.

Bunların hepsinin sesi olmaya çalışacağız ama onların yüzünü güldürmek için hep birlikte iktidar olmak için çalışacağız. Burada yerel yöneticilere, büyükşehirlere, illere, ilçelere, örgütümüze, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Biz bu dönemi iyi geçirdiğimiz taktirde, millet zaten bıçak kemikte, bize mesajı verdi 31 Mart’ta. ‘Böyle siyaset yapın, ben size kredi veriyorum’ dedi. ‘Türkiye’nin geleceğine sizinle yatırım yapacağım’ dedi. ‘Size tüketmeniz için tüketici kredisi vermiyorum, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak için yatırımcı kredisi sağlıyorum’ dedi.

İyi yönetirseniz unutmayın banka müdürleri yatırımcı kredisini verir. Kâr eden şirket kredinin bitmesine yakın gider. Genel müdürlüğümüz sizin kredinizi genişletti, daha çok kullanır mısınız der ama şirkette işler gidiyorsa dönem sonu gelmeden krediyi kapamaya kalkar. Biz iyi yönetimimizle vatandaşın yatırımcı kredisini günü geldiğinde artırarak vermesini sağlayıp Türkiye’nin geleceğine yaptığı yatırım ve bize açtığı krediyi en iyi şekilde değerlendirmeye hepimiz mecburuz.”

Ayrıca Özel; belediyelerde yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, önüne konulan hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için bütün tedbirleri alan, 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ulaşımını, çocuklarının sütünü sağlayan belediyelerde kadınların mücadelesine destek verdikleri için mor bayrak vereceklerini ifade etti.