Özgür Özel Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatıyla görüştü

Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:16

Güncelleme: 15.02.2024 - 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden ve Erzincan İliç’teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan yaşam savuncusu Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile telefonla görüştü.

Özgür Özel, Cezayirlioğlu’nun durumu hakkında bilgi aldı. Cezayirlioğlu’nun avukatlarına dosyanın gösterilmemesini eleştiren Özel, Sedat Cezayirlioğlu’nun 'yürek acısıyla' söylediği sözlerin Dezenformasyon Yasası kapsamına alınarak cezalandırılmak istenmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Özel, İliç’teki mücadelenin yanında olduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir madene karşı hukuki mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu, dün yaptığı bir açıklama nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmıştı.