Özgür Özel Sedat Cezayirlioğlu'nun avukatıyla görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir Erzincan İliç’teki facianın yaşandığı bölgede mücadele eden ve dün gözaltına alınan yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden ve Erzincan İliç’teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan yaşam savuncusu Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile telefonla görüştü.
Özgür Özel, Cezayirlioğlu’nun durumu hakkında bilgi aldı. Cezayirlioğlu’nun avukatlarına dosyanın gösterilmemesini eleştiren Özel, Sedat Cezayirlioğlu’nun 'yürek acısıyla' söylediği sözlerin Dezenformasyon Yasası kapsamına alınarak cezalandırılmak istenmesinin yanlış olduğunu vurguladı.
Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Özel, İliç’teki mücadelenin yanında olduklarını ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Uzun süredir madene karşı hukuki mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu, dün yaptığı bir açıklama nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınmıştı.
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