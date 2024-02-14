Son Dakika... Facianın ardından bölgeye giden Hak savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Son dakika haberi... Madenlere karşı mücadele veren Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan İliç'te jandarma engeliyle karşılaşmıştı. Köyüne giremeyen Cezayirlioğlu’nun şimdi de gözaltına alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:57
Son Dakika... Facianın ardından bölgeye giden Hak savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı
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Erzincan İliç’te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden Sedat Cezayirlioğlu, jandarma engeliyle karşılaşmıştı. Köyüne giremeyen Cezayirlioğlu’nun şimdi de gözaltına alındığı öğrenildi.

zayirlioğlu paylaştığı videoda  “Dünyanın en büyük 3. altın madeni. Çöpler Altın Madeni’nde dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.


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