Özgür Özel şehit aileleri ile iftar programında: 'İmamoğlu’nun iktidarı döneminde bir ay içinde hayata geçireceğiz'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 21:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğine katıldı.

Programda, Harp Malülü Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşma yaptı. Ardından CHP Lideri Özel, katılımcılara hitap etti.

Özel, şunları söyledi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde, Sayın Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş, bugün burada, bu masada şehit annelerimizle, babalarımızla, gazilerimizle, eşleriyle birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu. Ancak bu gelişmeden bir gün sonra, 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu.

Bütün darbeler milletin seçtiklerini, milletin baştacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip, milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp, onu halktan koparıp, onu hizmetten koparıp, onun yerine birilerini geçirmek üzerine yapılırlar. Bu ülke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından işgalden, yabancı asker postallarından kurtarılıp camilerinde yeniden ezanlarının okunması, ibadetin özgürce yapılması, ay yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalanması ve bu ülkenin kendi egemenliğini tayin, tespit ve ilanıyla birlikte çok önemli bir süreci, bir Cumhuriyet’i 102 yıl boyunca yaşıyor ve yaşatıyor.

"BİR DARBE GİRİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ"

Ancak zaman zaman birtakım askeri darbelerle, bazen de muhtıralarla, bazen de başarısız darbe girişimleriyle bu ülkeye çok zarar verildi, ülke çok geriye götürüldü. Çünkü aslolan ne askerdir aslolan ne kendisine görev verilen ama seçilmemiş atanmışların kullandığı haksız devlet yetkileridir. Aslolan milletin seçtiğidir, milli iradedir kayıtsız şartsız. Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Bila kaydü şart milletin egemenliğidir.’ İşte bugün, milletin helal oylarıyla seçilmiş, bileği bu seçime kadar bükülmemiş ama o, onun millete hizmet eden ellerinin güçlü bileğini yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar büyük bir hadsizliğe ve haksızlığa girişmişlerdir. İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına, ‘Seni yolsuzluk iddiasıyla…’ Sümme haşa. ‘Seni terör iddiasıyla…’ Allah akıl fikir versin. ‘Silivri Cezaevine koyacağız. Senin yerine bir kayyum atacağız. İstanbullunun bize vermediği yetkiyi zorla alacağız’ diye bir darbe girişimi gerçekleşti.

“SARAÇHANE’YE TOPLANAN MİLYONLARIN SESİDİR”

Biraz önce Fatih’te oturan eli öpülesi şehit babam sağ olsun, ‘Her akşam pencereyi aralıyorum, seni dinliyorum Saraçhane’den’ diyor. Babama umut veren ses, Ekrem Başkan’ın emanetini bir kayyuma teslim etmeyecek ses, Saraçhane’ye toplanan önce 100 binlerin, 500 binlerin, milyonların sesidir; demokrasinin sesidir. Biz o sesi duymaya, o sesle birlikte olmaya, Ekrem Başkan’ın dava ve siyaset arkadaşları olarak milletimizin ona emanetine sahip çıkmaya, milletimiz ona yeni bir emanet verene kadar, milletimiz onu Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına layık görene kadar da onunla birlikte mücadele etmeye sonuna kadar azimliyiz.

“İMAMOĞLU’NUN İKTİDARI DÖNEMİNDE...”

Gaziler arasında ayrım yapılmadığı, şehit aileleri arasında ayrım yapılmadığı, bütün imkan ve şartların en üst noktada birleştirildiği, her şehit ailesine, her gazi yakınına hak ettiği imkanların verildiği yarınlar için, kendisi de bir emekli tümamiral olan Genel Başkan Yardımcım Yankı Bağcıoğlu’nun gayretleriyle elimizden ne geliyorsa yapmak için dört ana başlık, 18 ayrı kanun maddesi düzenlemesiyle ilgili sizin için çalışıyoruz. Dilimizde tüy bitti, yapmıyorlar. Son zamanlarda Sayın Genelkurmay Başkanımızın, Milli Savunma Bakanımızın umut verici açıklamalarını yakından takip ediyor, olumlu bir şey olursa tam destek vermeyi taahhüt ediyor, olmazsa Cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu’nun iktidarı döneminde, Meclis’in iktidar grubu olarak tüm düzenlemeleri, ilk bir ay içinde hayata geçireceğimizin sözünü veriyorum.”