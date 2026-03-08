Özgür Özel, Sivrihisar'da: 'Çiftçinin yüzünü güldürecek bir iktidar gelecek'

CHP lideri Özgür Özel, Sivrihisar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel'e Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünüce, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gençlik ve Spor Politika Kurul Başkanı Sevgi Kılıç eşlik etti.

"TÜM HIZIYLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Özel, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile birlikte belediye önünde toplanan yurttaşlara hitap etti.

Özel, şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü. Biz bugün 8 Mart'ı tamamen Eskişehir'de geçireceğiz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'nin konuğu olarak Kadın Kolları Genel Başkanımızla birlikte bir dizi programda Eskişehir'de olacağız. Sivrihisar benim grup başkanvekiliyken de geldiğim, çok sevdiğim, Manisa'yla Ankara arasında kara yoluyla gittiğimizde geçmişte çok sık gelip geçtiğim ve hep böyle baktığımda 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara dışında Bakanlar Kurulu'nu bir tek Sivrihisar'da toplamış. Burası nasıl CHP'de olmaz' diye iç geçirdiğim bir ilçeydi. Tam 74 yıl sonra kazandık. Ve Habil Başkan'la birlikte çok büyük bir başarı gösterdiği seçimlerde ve buraya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin 1950 yılından sonra ilk kez Sivrihisar Belediyesi'ni yönetme onuruna eriştik. Hepinize teşekkür ediyorum."

"SİVRİHİSAR'IN BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN EN UFAK ÇİRKİNLİĞİ KENDİME YAPILMIŞ SAYIYORUM"

Özel, Ankara'dan Eskişehir'e giderken Sivrihisar'a uğramadan geçmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Nasrettin Hocamız var, davet etti. Temmuz ayının ilk haftasında şenlikler var. Allah nasip eder, bir aksilik olmazsa Nasrettin Hoca Uluslararası Festivali'nde de sizlerle birlikte olacağız. Buraya yine geleceğiz. Sivrihisar çok kıymetli bir yer ama uzun yıllardır ihmal edilmiş bir yerdi. Biliyorsunuz Sivrihisar'ı kazandığımız günden itibaren Sivrihisar Belediyesi'nin malını mülkünü Sivrihisarlının menfaatini kendi menfaati kendi ailesinin malı gibi koruyan bir başkanınız var. Ondan dolayı da geçmişte yapılmış ve artık kanun önünde de öyle olduğu ortaya çıkan, usulsüz dünya kadar ihaleyle sizin malınız, mülkünüz birilerine verilmiş, başkan bunlara sessiz kalmadığı için de tehditler birtakım çirkinlikler olmuş. Buradan Sayın Başkanı tehdit edene, tehdit edenlere diyoruz ki 'Habil Bey öyle herhangi birisi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin belediye başkanıdır. Buna yan bakanın alnını karışlarız.' Habil Bey'e dünya kadar tehdit var, her yerde AK Partililer önden üç koruma, arkadan beş koruma gezer, Habil Bey'e koruma verilmemiş, bu meseleyi yarından itibaren bizzat takip edeceğim. Nerede tıkanıyorsa orada bakacağız. Yeni İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanlığı'nda bir aksilik varsa, önceki husumetliydi, Atatürk'ün partisine husumet duyuyordu, kendince çirkinlikler yapıyordu, layık olduğu gibi de kurtuldu memleket ondan. Ümit ediyoruz bu sorunu da en kısa sürede çözeceğiz. Habil Başkan, CHP'nin Belediye Başkanı Sivrihisar'ın Belediye Başkanı ona yapılan en ufak çirkinliği kendime yapılmış sayıyorum. Bundan sonrasına hep birlikte bakarız."

"TEMMUZ’UN İLK HAFTASI KAPALI PAZAR YERİNİ AÇMAYA GELİYORUZ"

Özel, Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin göreve geldiğinden itibaren yaptığı hizmetlerden bahsederek, şöyle devam etti:

"İki yıl içinde kırsal mahallelere, yani eskiden büyükşehir olmadan önce köy olan, şimdi kırsal mahalle olan yerlere 90 bin metrekare parke taşı döşemiş. Atıl haldeki köy konaklarını, muhtarlıkları yenilemiş. Kırsal mahalle sakinlerine haftada 2 gün ücretsiz ulaşım, bütün köylerden haftada 2 gün ilçe merkezine ücretsiz ulaşım yapmış. Bu sayede hem esnafın yüzü gülüyor, başka yere gitmiyorlar hem de herkes para ödemeden ilçesine gelip gidebiliyor, haftada iki kez bedavaya. 65 kırsal mahallede tarla yollarını yapmış. Ankara Büyükşehir'den aldığı destekle 720 fide dağıtmış. Yöresel Lezzetler Lokantası'nı hizmete açmış. Sivrihisar'da yüzde 50 indirimle bunlardan yararlanma imkanı vermiş, şehit ailelerine, gazilere de tamamen bedava yapmış. Başkanım alnından öpüyoruz. Gazisine, şehidine sahip çıkan kim varsa alnından öpüyoruz. Bir ülkeyi ülke yapan, milleti millet yapan başta şehidine, onun evlatlarına, ailesine, gazilerine sahip çıkmaktır. Sonra da emeklilerden başlayarak bütün vatandaşlarına sahip çıkmaktır. Helal olsun Başkanıma. Yine çay bahçesi açılmış, ucuza çay, kahve içiliyor, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz yararlanıyor. Tarihi Ulu Cami ve Seydiler Hamamı’nda restorasyon yapılmış. Hizmete girmiş. Yarı olimpik havuz yapılmış, engelliler ücretsiz yararlanıyor. Bir kere daha alnından öpüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardım yapılıyor. Bebek doğarsa, evine, ‘hoş geldin bebek’ paketi gidiyor, şimdiye kadar 300 Sivrihisarlı bebeğe hoş geldin denmiş. Hoşgeldin bebek paketi ulaşmış. Eskişehir Belediye Başkanının desteğiyle öğrencilere kırtasiye yardımı. Kapalı pazaryeri sözü vardı. Sivrihisar’da 50 yıldır konuşup yapılmayan kapalı pazar yerinin yerini Ayşe Başkan vermiş. Bütçesini de Sivrihisar Belediyesi ayarlamış. İnşallah kapalı pazar yerinin temelini atıyoruz. Açılışına ben geleceğim. Bu temmuzun ilk haftası kapalı pazar yerini açmaya geliyoruz. Ayrıca buranın bir şehirler arası terminal sorunu var. Pazar yeri daha öncelikli diye pazar yerinin yerini verdi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Temeli atılacak ve hızla yapılacak. Ama bu sefer de terminal işi kalacak. Ayşe Ünlüce Başkanım Büyükşehir olarak terminalinizi yapacak. Bu da 8 Mart Kadınlar Günü hediyesi, kadın başkandan Sivrihisarlı bütün kadınlara hediye.

"BU İKTİDAR EMEKLİNİN, ÇALIŞANIN CANINI ÇIKARMIŞTIR"

İşte bir şehre 'Efendim hizmet yapılmıyor, iktidar partisinden seçiyorsun, olmuyor ve aksıyor.' Ama ne yapıldı? CHP’li bir belediye başkanı seçildi, bu kadar borca rağmen saymakla bitmeyen bu işlerin hepsini yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Şimdi Sivrihisar ilçe bizde, Büyükşehir CHP’de, bu kadar oldu. Allah’ın izniyle iktidar CHP olsun, Sivrihisar’ın yüzü nasıl gülecek göreceksiniz. Bundan sonra emeklisi çok olan bu Sivrihisar’da 20 bin liraya geçindirilmeye muhtaç bırakılan emeklilere, eskiden 1,5 asgari ücret aldıklarını, bu hükümetten önceki hükümette, beğenmedikleri rahmetli Ecevit‘in hükümetinde 1,5 asgari ücretin en düşük emekli maaşı olduğunu, bugünkü hesapla 42 bin lira olması gereken emekli maaşının 20 bin liraya düşürüldüğünü, eskiden en düşük emekli maaşının 8 çeyrek altın aldığını, şimdi 2 çeyrek bile alamadığını, 1,5 çeyrek aldığını, yani emeklinin dört kat fakirleştiğini, asgari ücretin eskiden 7 çeyrek altın alırken, şimdi 2,5 çeyrek altın aldığını hatırlatıyorum. Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır. Bundan sonra emekliden ve emekçiden yana olan bir iktidar gelecek, bu sıkıntıların tamamı kalkacaktır. Nasıl Habil Başkan sayıyoruz, 10 iş yaptıysa 6 tanesi kırsal mahallelere yapılmış, çiftçiye yapılmış. Çiftçinin yüzünü güldürecek bir iktidar gelecektir. Esnaf hiç merak etmesin. Emeklinin, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır. İnşallah hepinizin birden yüzünün güleceği, çok daha güzel günlerin yaşanacağı bir Sivrihisar’da görüşeceğiz."

BELEDİYE BAŞKANI DÖKMECİ'NİN SÖZLERİ

Belediye Başkanı Dökmeci de şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçe, kırsal ve merkezlerinde çalışmalarımıza başladık. Ve tüm hızıyla da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel Başkanımız, Kadın Kolları Genel Başkanımızın ve milletvekillerimizin burada olması bize ayrı bir güç ve gurur veriyor. Bizler her zaman sizlerle, değerli hemşehrilerimle beraber olmak istiyoruz. Sizlerin varlığı bizlere güç veriyor. Sayın Genel Başkanım, bugün bu tarihte sizle aynı yerde bu havayı teneffüs ettiğim için onur ve gurur duyuyorum. Sözlerimi de Ahmet Arif'in mısralarıyla bitirmek istiyorum: Haberin var mı taş duvar. Demir kapı kör pencere. Yastığım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin."