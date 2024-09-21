Özgür Özel 'slogana' neden tepki gösterdi: CHP'li isim olayın perde arkasını açıkladı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:40

Güncelleme: 21.09.2024 - 00:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşması sırasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan bir kişiye tepki göstermişti.

Özel tepkisini, "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana 'Aferin' demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşı. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen. Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin. Ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğimi ben söyleyeceğim, sen söylemeyeceksin. Bizim artık çatlak sese, aykırı sese değil birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir" ifadeleri ile dile getirmişti.

OLAYIN AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI

Gerçek Gündem'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut söz konusu tepkinin perde arkasını açıkladı. Bulut, şahsın sürekli yüksek sesle 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyin' diye bağırdığını ifade etti.

Bulut ayrıca şunları söyledi:

"Yayına ses gelmese de hem kitlenin hem de genel başkanın dikkatini dağıttı. Bu sebeple duruma müdahale edildi. Ayrıca şahıs biraz kendinde değildi. Biz emniyetin işlem yapmasını istemedik, ama güvenlik amacıyla GBT yapılmak istendi. Kişinin üzerinden kimlik de çıkmadı."

Ayrıca söz konusu şahsın sarhoş olduğu da belirtildi.