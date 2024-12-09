Özgür Özel TBMM'de asgari ücret teklifini yineledi: 'Sadece ilk yarısı için...'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:43

Güncelleme: 09.12.2024 - 21:11

CHP lideri Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında konuştu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen sene bugünlerde yeni seçilmiş bir genel başkan olarak bu kürsüdeydim, bugünden farklı olarak ana muhalefet partisi ve son seçimlerin ikinci partisiydik. Şimdi ise milletin iradesiyle 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu kürsüde olmanın hem gururunu hem de sorumluluğunu taşımaktayım.

"İktidar, seçmenin 31 Mart'ta sandıkta verdiği mesajından ders almamıştır. Bu bütçe kalkınmacı değildir, dayanışmacı değildir"

"Cumhuriyet Halk Partisi, mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmamıştır, bundan sonra da oturmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, şekerle kaplanan zehri yutmamış, millete de yutturmamıştır"

"31 Mart'ta halkın seçtiği 8 belediyede devlet gücünü kötüye kullanan bir iktidarın işgali vardır"

"TEKLİFİMİZ 30 BİN LİRA"

"CHP'nin 2025 yılının sadece ilk yarısı için asgari ücret teklifi 30 bin liradır. Bizim asgari ücret teklifimiz 30, bunun altında yokuz demekteyiz"

"Üreticiye destek için kurulan Et ve Süt Kurumu’nu, bir ithalat kurumuna dönüştürenleri milletimize şikayet ediyoruz. Et ve Süt Kurumunu gerçek işlevine kavuşturacağız, iktidarın yıktığı kurumları yeniden kuracağız."

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bölgelerindeki tüm okullarda öğrencilere sıcak yemek ve ücretsiz sağlıklı su vermek için göreve hazırdır"

"GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURMANIN ZAMANI"

"Şimdi artık Suriye’de daha fazla kan dökülmeden iç savaşı kesin bir şekilde sonlandırmanın, tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurmanın zamanıdır."

"Biz; Suriye’nin komşularını ve uluslararası aktörleri, iç savaşın bitirilmesine katkı vermeye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı, tüm Suriye’yi temsil edecek demokratik bir rejimin kurulmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz"