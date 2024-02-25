Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir aday tanıtım toplantısında konuştu. Özel, 2019 seçimlerinde Ahmet Akın'ın ittifak için adaylıktan çekilmesiyle Balıkesir'in iradesinin 'çalındığını' anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:51
Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
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CHP Balıkesir aday tanıtım toplantısında konuşan Özgür Özel, Balıkesirlilere seslendi. Özel, Balıkesir'de genel seçimlerde CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren herkesten 10 ay sonra 31 Mart seçimlerinde de CHP'ye oy vermesini istedi. Özel, konuşmasında 2019 yerel seçimlerinde İYİ Partili aday İsmail Ok'un, Balıkesir'i nasıl 'AKP'ye teslim ettiğini' tek tek açıkladı.

"ÖDÜLÜNÜ ALDI"

Özel, konuşmasında şunları söyledi:

Geçen sene Mayıs'ta önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren herkes, 10 ay sonra aynı oyu atsa Balıkesir kurtuluyor. Geçen seçimde Ahmet Akın'ı aday yaptık. 'Ahmet Akın herkese yakın' dedim alırsın bu seçimi. Alıyor muydu alıyordu. Bütün Balıkesir şahit ki, millet ittifakının adayı olarak bu kabusu bitiriyordu. Siyaset ayırmayan hizmet eden bir belediye başkanı olarak geliyordu. Dediler ki 'adayınızı geri çekin burayı biz istiyoruz'. Ahmet Akın 'Madem ittifaktır' dedi, çekildi. Burayı öyle istediler İsmail Ok'a verildi. İsmail Ok da emaneti aldı iki eliyle AKP'ye verdi. Ödülünü aldı mı? Aldı AKP onu milletvekili yaptı. Ortada Balıkesirlinin iradesinin çalınması var! 


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