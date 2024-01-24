Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü

Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

TİP Genel Başkanı Baş'a, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel tarafından karşılanan Baş ve Kadıgil, CHP Genel Başkanı Özel ile 1 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılmadı.

NELER KONUŞULDU?

Görüşmede TİP heyeti, TİP Milletvekili Can Atalay’ın hukuksuz tutukluluğunun devam etmesi sürecinde CHP’nin sergilediği dayanışma için teşekkür etti ve bu konuda tüm muhalefet olarak yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. İktidarın Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürme girişimine karşı basına yansıyan haberlere ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Yaklaşan yerel seçimler konusunda görüş, öneri ve değerlendirmelerin CHP heyetine iletildiği görüşme, karşılıklı başarı dilekleri ile sonlandı.

Baş ve Kadıgil'i, binadan yine Deniz Yücel uğurladı.