Leapmotor T03 için ocak ayına özel kampanya: Yüzde 18'lik dev indirim...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:02

Ulu Motor, yüzde 100 elektrikli Leapmotor T03 almak isteyenler için ocak ayı boyunca geçerli, avantajlı peşin alım kampanyası sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Leapmotor T03, avantajlı fiyatlarla elektrikli araç arayışındaki müşterilerin dikkatini çekiyor.

Leapmotor T03'ü kredili almak isteyen bireysel ve tüzel müşterilere özel seçenekler de hazırlandı.

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle elektrikli araç modelleri arasında öne çıkıyor.

Yüzde 100 elektrikli T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımıyla da kullanıcı beklentilerini karşılıyor. Multimedya sistemi, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası, yapay zeka menzil hesaplama özelliği, ısıtmalı yan aynaları, panoramik cam tavanı, elektrikli bagaj kapağı özellikleriyle ön plana çıkan T03, konfor, ferahlık, teknoloji ve güvenliği bir arada sunuyor.

YÜZDE 18 İNDİRİM

Daha önce sıfır faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 250 bin TL'ye satışa sunulan Leapmotor T03'ün peşin alımlarda ise 1 milyon 100 bin TL'ye alıcılarını beklediği açıklanmıştı. Son kampanya ile Leapmotor T03, ocak sonuna kadar 200 bin TL indirimle bireysel alımlarda 899.000 liradan satışa sunuluyor. Yapılan bu inidirim yüzde 18'lik orana tekabül ediyor.