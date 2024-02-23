Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ezberci ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Nükhet Küçükel Ezberci ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere İspanya'da bulunan Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Özel, ziyarette Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile görüştü.
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