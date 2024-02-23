Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ezberci ile görüştü

CHP lideri Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Nükhet Küçükel Ezberci ile görüştü.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:44
Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ezberci ile görüştü
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılmak üzere İspanya'da bulunan Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Özel, ziyarette Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile görüştü.

 


Özgür Özel haberleri madrid haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel, Lütfü Savaş’la yola devam edeceklerini açıkladı: 'Hatay’da uzlaşı şart'

Özgür Özel, Lütfü Savaş’la yola devam edeceklerini açıkladı: 'Hatay’da uzlaşı şart'
Özgür Özel'den '1 Nisan' uyarısı: 'Acı reçete geliyor'

Özgür Özel'den '1 Nisan' uyarısı: 'Acı reçete geliyor'
Özgür Özel’in memleketinde CHP’ye YSK’den ret

Özgür Özel’in memleketinde CHP’ye YSK’den ret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi

'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Son dakika haberi... TKP'den İstanbul kararı

Son dakika haberi... TKP'den İstanbul kararı
Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!

Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!
AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi

AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?