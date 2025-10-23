Özgür Özel, TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenleri andı: 'Bu ülkenin birliğine uzanan hiçbir el amacına ulaşamayacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde; şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı rahmetle anıyor, terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum.

Bu ülkenin birliğine, gelecek umuduna uzanan hiçbir el amacına ulaşamayacak.”